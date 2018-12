Martín Vizcarra se confesó con Trome en una entrevista donde habló de Keiko Fujimori, Alan García, política y mucho más

Por: Oscar Torres

Su nombre es Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Tiene 55 años. Moqueguano de corazón. Ingeniero civil. Fue presidente regional de Moquegua, primer vicepresidente de la república, ministro de Transportes y Comunicaciones y embajador en Canadá hasta llegar a ser nuestro jefe de Estado. Trome, en exclusiva, ingresó a Palacio y le hizo las preguntas que el pueblo desea conocer.

Señor presidente, no tiene ni un año en el cargo. ¿Cómo ha cambiado su vida en estos meses?

Bueno, es mucho más intensa. Yo siempre he sido muy dedicado a mi trabajo, entonces, la cantidad de horas de trabajo es igual a la que tenía como embajador, como ministro.



¿Cuántas horas trabaja al día?

Yo empiezo a trabajar a las siete de la mañana hasta, aproximadamente, nueve de la noche. Yo diría que trabajo catorce horas diarias. Antes de asumir la posta a PPK, estaba de embajador en Canadá.



Estar en Palacio es una presión muy grande. ¿Cómo se desestresa?

Me desestreso con mi familia... A las nueve de la noche, cuando voy a cenar, me escapo un ratito y me integro a mi familia, me olvido del trabajo y ahí baja la tensión. Estar con mi esposa, con mis hijos y con mi nieto es la mejor forma de desestresarme.



¿Qué diría que es lo más difícil de manejar en el puesto que se encuentra?

Las expectativas de la población y de los diferentes grupos sociales.

ASESORES



Por el cargo que ostenta debe tener un sinnúmero de presiones de todo tipo. ¿Quién es la persona a la que más escucha, quién le habla al oído?

No tengo una persona que me hable de todo. Para temas de mucha sensibilidad, mi esposa; para temas de carácter, llamemos de estructura de gobierno, el premier; para asuntos sectoriales, cada ministro; respecto a temas políticos, algunos trabajadores de aquí del entorno de Palacio, pero no existe el consejero que es mi oráculo.



O sea, ¿no existe un chileno o un peruano traído de Argentina o el ‘grupo de los moqueguanos’?

No, no, o sea, obviamente yo soy de Moquegua y tengo mucha gente cercana de Moquegua con la cual frecuento y mantengo una relación cercana, pero no existe un equipo de poder de moqueguanos.

¿Cuál es el principal consejo que le da su esposa?

Que siempre tenga los pies en la tierra, que no me la crea (sonríe).



¿De qué manera se relaja en familia? ¿Cuál es su hobby, qué le gusta hacer? ¿Le gusta el fútbol?

El fútbol lo he practicado, pero no es uno de mis deportes favoritos porque para jugar fútbol necesito muchos jugadores, pero sí, por ejemplo, peloteo con mi hijo aquí dentro de Palacio.



¿Es católico?

Soy católico, sí.

PROPIEDADES



¿Cuántas propiedades tiene? ¿A cuánto asciende su patrimonio personal?

Yo tengo mi casa en Moquegua, departamento en Lima y un terreno donde he construido un edificio-departamentos también en Moquegua. Y luego, soy parte de un par de empresas, una de las cuales dejé a partir de marzo. Mi empresa de construcción, para no tener ningún conflicto de interés. O sea, ya renuncié, por lo que tengo un patrimonio fruto del esfuerzo de aproximadamente 25 años de actividad privada. No poseo riquezas, pero me da una holgura para tener tranquilidad económica.



¿Y a cuánto asciende su patrimonio, más o menos?

Está en mi hoja de vida. Yo no quisiera darte un dato que difiera de mi hoja de vida, pero en mi declaración, que es pública, ahí está el dato exacto.

RON Y PISCO



En uno de estos famosos audios de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ se escucha decir que le gusta el ron Zacapa y que iba a la casa de (Toño) Camayo. ¿Bebe alcohol? ¿Qué trago le gusta?

El pisco moqueguano. Y específicamente, aunque no corresponda, el pisco de la bodega de Don Camilo, promoción de colegio que tiene una espectacular bodega en Moquegua. Yo sí tomo en algunas recepciones, en el brindis participo, pero si tengo que escoger para tomar un trago en un acontecimiento especial, es un pisco moqueguano.



Más allá del frontón y del tenis, ¿practica otro deporte?

Practico varios deportes. En mi juventud el que más practiqué fue el básquet, quizá por mi tamaño, y luego, en mi vida adulta, como te dije, el frontón. Yo he practicado más de 30 años el frontón porque es simple: una raqueta, una pared y ya se puede practicar.



En este año, particularmente, se han desarticulado mafias en el Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos regionales, alcaldías, ¿en algún momento se ha sentido amenazado?

No, no, yo actúo con convicción y con firmeza contra precisamente esas mafias. Empodero al Ministerio del Interior y la Policía para que apoyen al Ministerio Público y las combatan, y en el interior de los ministerios están haciendo un fuerte trabajo para desterrar cualquier mafia que pueda existir. Entonces, sabemos que hay una amenaza latente de estas mafias, pero yo particularmente no me he sentido amenazado.



¿Por qué cree que en el Perú hay tanta corrupción?

Por la indiferencia de la gente buena del Perú, cosa que felizmente está cambiando. Es decir, la corrupción es por la indiferencia de las personas buenas que no se han decidido a combatirla.

CHÁVARRY



Usted ha cuestionado la presencia de Pedro Chávarry en el Ministerio Público. ¿Se reafirma en ello?

Sí, porque tiene cuestionamientos dentro del propio Ministerio Público y está también comprendido, precisamente, en las investigaciones de las dos fiscales que han hecho esta indagación. Entonces, yo pienso que a las instituciones hay que respetarlas y yo respeto al Ministerio Público, respeto al Poder Judicial y al Congreso, pero cuando hay alguna persona que presenta cuestionamientos, con libertad hay que decirlo. Sin embargo, la decisión que tome el Ministerio Público la respetamos así, escrupulosamente.



Odebrecht ‘coimeó’ prácticamente a toda la clase política en el Perú. ¿Qué opinión le merece eso?

Que es la demostración de que para que haya corruptos hay corruptores y yo lo dije en el CADE delante de mil empresarios: ‘Tan malo como el corrupto es el corruptor y a ambos tenemos que combatirlos’.



Incluso Pedro Pablo Kuczynski está investigado por gestiones de sus empresas a favor de la empresa brasileña...

Que se haga la investigación objetiva, imparcial y que se determine el nivel de responsabilidad.



El fiscal José Domingo Pérez acusó a Keiko de integrar una organización criminal. ¿Qué piensa de eso?

Igual, lo que yo sí recomiendo es que todos los procesos dentro del Ministerio Público y Poder Judicial se aceleren. La justicia es eficiente cuando es objetiva y a su vez, rápida. En consecuencia, esas acusaciones que hace el Ministerio Público debe sustentarlas y al final debe evaluarlas el juez.



Alan García lo acusó a usted directamente de ‘chuponearlo’ y también denunció una ‘persecución política’. ¿Qué tiene que responder?

Mire, la respuesta la ha dado la opinión pública nacional y la opinión internacional. En el interior del Perú, yo creo que nadie piensa que hay persecución política, obviamente, y menos a Alan García. Finalmente, la opinión pública internacional, empezando por el Gobierno de Uruguay, ha determinado que aquí no hay persecución y más bien, hay independencia de poderes. Yo considero que el ciudadano Alan García ha quedado absolutamente desmentido por la opinión pública nacional e internacional respecto a esa acusación.



En el Perú, los presidente terminan denunciados o presos. ¿No teme que le pase lo mismo?

No tengo ningún temor porque estamos obrando con absoluta limpieza, con total transparencia, haciendo mucho esfuerzo en actuar correctamente.



La población ha demostrado que apoya su gestión en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, ¿estamos por buen camino o retrocediendo?

Estamos por buen camino... Desde el momento en que cada, día a través del esfuerzo de investigación del Ministerio Público y la actuación de la Policía Nacional, vemos cómo se toman presos a autoridades municipales, autoridades regionales, nos damos cuenta de que estamos combatiéndola y necesitamos eliminar la impunidad. Así les he dicho a todas las autoridades electas en este esfuerzo de recorrer todo el país: ‘No se dejen seducir por la corrupción, porque van a ser castigados’.

POPULISMO



Sus opositores aseguran que gobierna en base a encuestas y de manera populista.

En absoluto. Como ingeniero, soy absolutamente racional en la toma de decisiones.



Luego del referéndum, diversos analistas han señalado que usted ha triunfado políticamente. ¿Se siente ganador?

Siento que el pueblo lo ha hecho, o sea, aquí no ha ganado nadie individualmente, es una victoria colectiva del pueblo. El pueblo ha ganado con el referéndum.

ECONOMÍA



Pero los que lo cuestionan indican que la economía no está creciendo a buen ritmo y está aumentando el desempleo formal. ¿Qué les respondería?

Pero el año pasado la economía creció 2.5 %. Este año va a crecer 4 %. Tenemos uno de los crecimientos más importantes de todos los países de la región. ¿Cómo que no estamos mejorando? De que tenemos que seguir mejorando, somos absolutamente conscientes, pero este año, dada la confianza que generamos en la inversión privada, se han anunciado más de 35 mil millones de soles de inversión nueva en el Perú, entonces, eso garantiza que el próximo año 2019 la economía va a continuar creciendo, por ello no es cierto que la economía esté parada.



Otros precisan que la atención es pésima en los hospitales públicos y que hasta las ratas se pasean por los pasillos. ¿Qué se está haciendo para mejorar dicha situación?

Esta situación viene de hace décadas y estamos cambiando. Este año precisamente hemos hecho un esfuerzo de asignar presupuesto para hacer mantenimiento de los establecimientos de salud de Lima. ¿Sabe que los establecimientos de salud de Lima no se intervenían hace más de 20 años? Teníamos postas médicas, centros de salud en los distritos y en los conos donde el mobiliario prácticamente estaba destrozado. La instrumentación caduca y el ambiente y la infraestructura no gozaban de mantenimiento. Hemos dado un presupuesto especial y ahora la ministra de Salud está entregando todos los días un nuevo establecimiento de salud, por lo que estamos corrigiendo esa situación y lo podemos evidenciar viendo y recorriendo los distritos de Lima.

¿Qué se viene haciendo para combatir tanto sicariato, asesinatos y violaciones que vemos a diario en los medios de comunicación?

Estamos trabajando con la policía a través de la investigación policial para poder intervenir estas organizaciones criminales. En lo que va de mi gestión, se han dado 65 operativos grandes para combatir la delincuencia organizada. Son 63 bandas delictivas las que han sido apresadas solamente en estos poco más de 8 meses de gestión.



Usted va a gobernar al Perú hasta el 2021, año del bicentenario. ¿Cuáles son las metas principales que se ha fijado?

Primero, es dejar un país con instituciones más sólidas, con Poder Ejecutivo, un Congreso de la República que se elija el año 2021 para los próximos 5 años. Instituciones como el Poder Judicial ya con jueces y fiscales confiables con base en la nueva Junta Nacional de Justicia, es decir, instituciones sólidas. Segundo, una economía sana que genere trabajo para los peruanos, que mejore el nivel de vida disminuyendo la anemia, disminuyendo la desnutrición crónica, mejorando precisamente el nivel de vida de los peruanos; y tercero, con todo eso ¿qué vamos a lograr? La mejora de la autoestima. Saber que los peruanos somos buenos y que podemos lograr el desarrollo.

¿Qué mensaje les daría a los peruanos para el 2019?

Que va a ser mejor que este año. El año 2018 ha sido mejor a pesar de toda la crisis que hemos tenido de carácter social y política. Este año ha sido mejor que el año pasado, 2017. Y yo le aseguro que el 2019 va a ser mejor que el año 2018...



Muchas gracias, presidente, y ojalá tenga éxito para que el país salga adelante en beneficio del pueblo...

Gracias a usted.