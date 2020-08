El Congreso ha identificado al legislador que insultó al presidente de la República, Martín Vizcarra, durante un debate en el pleno que se realizó el 5 de julio, luego de que se aprobara la primera votación sobre la reforma para eliminar la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de altos funcionarios. Se trata del integrante de Alianza Para el Progreso (APP) Jhosept Pérez Mimbela.

La Comisión de Ética Parlamentaria solicitó a Pérez sus descargos en una carta enviada el 27 de julio. El documento, difundido por el diario El Comercio, señala que se espera la respuesta para “determinar si los hechos denunciados ameritan el inicio de una investigación”.

Este pedido de descargo se da luego que el Área de Grabaciones del Congreso informara el 23 de julio que fue Jhosept Pérez quien tenía el micrófono encendido durante la sesión plenaria cuando es escuchó la frase “Vizcarra ya no tiene inmunidad, se c...”.

El insulto se realizó cuando Omar Chehade, también integrante de Alianza Para el Progreso y presidente de la Comisión de Constitución, hacía uso de la palabra. La frase de Pérez Mimbela fue tan evidente que el presidente del Congreso, Manuel Merino, pidió que los legisladores apaguen sus micrófonos.

Según el oficio que envió el área de grabaciones al jefe del Departamento de Redacción del Diario de Debates, Eduardo Mejía, en el video de aquel día se puede ver cómo el recuadro con el nombre del congresista Pérez se enciende cuando se escucha el insulto, indicador de que él era quien estaba hablando.

Cabe recordar que el propio Martín Vizcarra hizo alusión a este insulto en una conferencia de prensa virtual, para asegurar que la eliminación de la inmunidad y el antejuicio no lo afectaba a él porque solo tenía un año más en el cargo. “Por ahí, al terminar el debate, se escuchó un comentario de un congresista y se filtró, como están con los micros abiertos en esta conversación y dicen “ya se…”, no, estamos en hora donde hay niños, pero con palabras soeces, diciendo que yo soy el que me perjudiqué”, dijo.

