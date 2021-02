El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió que Martín Vizcarra , candidato al Congreso de la República por el partido Somos Perú, continúe en la contienda electoral en el marco de las Elecciones Generales 2021, tras la emisión del fallo a su favor declarando fundado el recurso de apelación interpuesto por el personero legal, revocando la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, que lo excluía del proceso por omitir consignar información en su declaración jurada de hoja de vida.

Entre sus argumentos, indica que si bien el JEE decidió excluirlo por no incluir el 30% de acciones en en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A:C. ni incorporarla en el rubro de “información adicional” como ingresos adicionales en su hoja de vida, Vizcarra Cornejo no estaba obligado en hacerlo por tratarse de una firma que no ha estado en actividad desde el 2007.

“Si la referida empresa no ha realizado actividades u operaciones económicas vinculadas con su objeto social desde el año 2007, entonces no ha podido generar utilidades y/o rentas a favor de sus accionistas”, señala la resolución aprobada en mayoría.

Martín Vizcarra sigue en carrera por decisión del JNE.

También se considera que la existencia de una empresa no necesariamente significa que esta realice actividades u operaciones económicas que generen rentas, “tal y como se observa en el presente caso”, al evaluar que pese a haber sido dada de baja, en el 2015 la empresa realizó una transferencia de sus acciones.

El martes 26 de enero, el pleno del JNE evaluó en una audiencia virtual, los argumentos de la defensa de Martín Vizcarra, a cargo del abogado Fernando Ugaz, quien aseguró que su patrocinado no omitió consignar información en su declaración jurada.

“En ningún momento el formulario exige que se declaren acciones y, mi patrocinado, lo que ha descrito acá es: ‘sector público: 0; sector privado: 0; total: 0′. O sea, sí ha declarado y ha declarado cero”, afirmó Ugaz.

Daniel Salaverry: “Se hizo justicia” con inscripción de Martín Vizcarra

Como se recuerda, el 8 de enero el JEE de Lima Centro 2 resolvió excluir de la contienda electoral a Vizcarra Cornejo por omitir consignar información en su declaración jurada de hoja de vida. Dicho órgano consideró que el 18 de noviembre del 2020, Martín Vizcarra declaró tener el 30% de participación en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A. y que, en el rubro de periodo, indicó que tiene estas acciones desde mayo de 1998 hasta la fecha.

El área de fiscalización, al verificar esta información, halló que la empresa había sido dada de baja de oficio desde el 2007, pero también se detectó que el 1 de junio del 2015 se realizó un acto en el que la junta de accionistas de esta empresa le otorgó poderes a Vizcarra y a dos de sus hermanos.

