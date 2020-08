El decano del Colegio Médico de Lima, Juan Astuvilca, criticó el anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre el regreso de la inmovilización total los días domingo, al calificarla de ‘poco efectiva’ en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

“Es una medida que fracasó, nunca funcionó, desde el punto de vista epidemiológico ha tenido pobre impacto en la batalla contra el coronavirus. Esta medida lo que sí va a provocar es que más gente se aglomere en las calles y, por lo tanto, se generaría un efecto contrario a lo que se quiere lograr, que es vencer a la pandemia”, remarcó.

Asimismo, Astuvilca, quien es médico epidemiólogo, advirtió que la población ya no hará caso a las medidas debido a la crisis económica. Además, lamentó que el gobierno esté perdiendo la batalla contra el virus por no hacer un control severo en los focos de contagio, como el transporte y restaurantes, y por no tener una estrategia clara.

MÁS CONTROL

“Tampoco nos oponemos al reinicio de las actividades, la gente necesita trabajar, pero debe existir un equilibrio entre la salud y la economía. Ahora, la gente va a generar aglomeraciones los lunes y sábados y esto pasa porque las medidas se han relajado, no hay un control de parte de las autoridades. Por ejemplo, los mercados van a volver a ser un foco de contagio”, agregó.

Por su parte, el exministro de Salud, Abel Salinas, indicó que la medida de retornar a un toque de queda total el día domingo ‘no es la más indicada’.

“Desde hace varios días vengo diciendo que discrepo con esa restricción. El virus no distingue y no es que no circule los domingos. El gobierno debe mejorar el control en las zonas rojas de alto contagio. Hacer un seguimiento y crear cercos epidemiológicos, acompañado de pruebas moleculares y control comunitario”, acotó.

RESPONSABILIDAD

En conferencia de prensa, Vizcarra sostuvo que hoy más que nunca se necesita unidad y responsabilidad, a fin de enfrentar la pandemia.

“Frente a la peor crisis sanitaria de la historia, que tiene repercusiones económicas y sociales, necesitamos continuar actuando con sentido de urgencia para proteger la vida, salud e integridad de los peruanos”, indicó.

El mandatario sostuvo que la medida de inmovilización total los domingos y la prohibición de las reuniones sociales y familiares fue tomada tras un análisis hecho con el sector Salud, Interior y Defensa.

“Ya basta de irresponsabilidades. Ahora quien nos está contagiando son las personas que conocemos, nuestros familiares, son los amigos, cuando nos reunimos para hacer una ‘pichanguita’ de fulbito en el barrio o son precisamente los que hace tiempo no veíamos y organizamos una parrillada o un encuentro familiar”, comentó.

Otros anuncios

Servicio de delivery se mantendrá los domingos durante la inmovilización obligatoria.

Operación de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento frente al Covid-19 (Tayta) se ejecutará más intensamente en todas las regiones.

La Cancillería liderará la comisión encargada de adquirir y traer la vacuna contra el Covid-19 al país.

lMenores hasta 14 años solo podrán salir 30 minutos al día.

Vacuna llegará al Perú en los primeros meses del próximo año.

Quedan prohibidas las reuniones familiares y sociales.

Antes de fin de mes se iniciará el pago del segundo Bono Familiar Universal, el cual asciende a 760 soles.