El candidato al Congreso de Somos Perú, Martín Vizcarra, aseguró que ninguna otra persona de su entorno laboral del despacho presidencial, cuando era jefe de Estado, participó en los ensayos de la fase 3 de la vacuna de Sinopharm como sí lo hizo él en octubre del 2020.

“Del entorno laboral del despacho presidencial nadie se ha vacunado, nadie ha sido parte de este estudio de la fase 3 (de la vacuna de Sinopharm). Por ahí escuché que fue tal o cual, mentira. Verifiquen. La fase 3 es un acto voluntario en el que nadie se inscribió ni pidió ser parte de este proceso de investigación de este ensayo clínico. Yo sí lo hice voluntariamente”, aseguró en una conferencia de prensa desde Moquegua esta mañana.

Martín Vizcarra respondió más preguntas sobre su participación en los ensayos de la vacuna del laboratorio chino y reiteró que, antes de someterse a las dosis, consultó con “algunos ministros” sobre su participación en los exámenes.

“Esto no ha sido un tema que tenía que tratarse en Consejo de Ministros porque no es un tema de Estado. Los 12 mil voluntarios son 12 mil ciudadanos que participaron de este ensayo clínico como ciudadanos y como ciudadano yo con dos o tres ministros he comentado el tema. ‘¿Qué te parece si es que soy voluntario de esta fase?’ Y sí, tengo que reconocer, dijeron ‘presidente, para qué va a asumir ese riesgo, espere que la vacuna se apruebe’”, manifestó sin precisar nombres.

El exmandatario calificó su decisión como un riesgo que asumió por decisión propia para que los exámenes de Sinopharm puedan seguir adelante, y aseguró que sí cuenta con una cartilla de seguimiento de su caso y un código personal que se le asignó como voluntario.

“He tenido seguimiento, sí he recibido llamadas telefónicas para ver qué efectos tenía en mi cuerpo. No son diarios. Los responsables determinan. He tenido un número de caso de que uno tenga un problema. De lo contrario, ellos llamaban para verificar porque tienes un código y finalmente hemos dicho que no hemos tenido mayor consecuencia y estaba tranquilo”, garantizó.

Sobre Pilar Mazzetti

Martín Vizcarra, cuando se le preguntó sobre la participación de Pilar Mazzetti ante el Congreso en la que dijo que no era ético que haya participado en los ensayos de Sinopharm, aseguró que respeta los comentarios pero reiteró que tomó una decisión personal.

“Respeto los comentarios de algunos colegas, trabajadores, como ministros, que dijeron que recomendaron que no (participe) pero es una recomendación. Finalmente las decisiones personales las toma uno, son individuales. Yo tomé esa decisión y ahora quieren sacar conclusiones. Aquí lo único que hubo es sumarme a 12 mil peruanos para que sea exitosa la fase 3 de esta fase experimental y que de ahí se apruebe esta vacuna para que se aplique a los peruanos”, comentó.

El candidato por Lima Metropolitana al Congreso también criticó que diversos congresistas hayan planteado censurar a Pilar Mazzetti por supuestamente no haber informado sobre la participación de Vizcarra en los ensayos.

“¿Pilar Mazzetti tenía que saber quiénes eran los 12 mil voluntarios? Esa no es su responsabilidad, pero quieren censurar a la ministra de Salud en plena segunda ola, cuando aumentan los problemas en más regiones. Están de espaldas a la realidad, no les interesa el país a los congresistas, les interesa solo atacar a sus adversarios y piensan que con eso están atacándome”, concluyó.