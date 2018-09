El presidente Martín Vizcarra brindó una entrevista al reconocido periodista Camilo Egaña de CNN, en la que admitió no descartar el cierre del Congreso de la República 'dentro del marco de la Constitución' y confesó que no le tiene confianza al Poder Judicial.



Cuando Egaña le consultó si estaría dispuesto a cerrar el Congreso, Martín Vizcarra manifestó 'no se ha descartado ninguna medida para lograr el objetivo de destruir la corrupción'. Todo ello cumpliendo 'los procedimientos y mecanismos establecidos en la propia Constitución'.



Sobre el Poder Judicial, Martín Vizcarra fue claro en manifestar que no confía en esta institución. "Yo estoy al igual que el gran porcentaje de peruanos que no confíamos en el Poder Judicial. Si bien hay gente honesta, en las altas esferas hay gente que ha llegado por favores"



Vizcarra también señaló que fue un 'error' no admitir las "dos" reuniones que mantuvo con Keiko Fujimori, pero que aprendió la lección y que de ahora en adelante todas las reuniones suyas serán en el Palacio Presidencial.



Martín Vizcarra también consideró que corregir las instituciones es 'una necesidad del país', al enfatizar que la población "quiere sacar a los deshonestos".

"Realmente hay una alianza entre los corruptos que quisieran mantener la situación como está y nosotros vamos a trabajar frontalmente para cambiar esta situación", manifestó Martín Vizcarra.

El presidente Martín Vizcarra tampoco fue ajeno a la migración de miles de venezolanos al Perú y manifestó que estos ya no encuentran posibilidades labores y en muchos casos ocupan puestos que corresponden a los propios peruanos.