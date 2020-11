Este domingo, “Panorama” difundió diversos chats entre el presidente Martín Vizcarra y el exministro de Agricultura, José Hernández Calderón.

En una de estas conversaciones abordan la posible renuncia de Vizcarra a la vicepresidencia en marzo del 2018 previo al debate y votación de la segunda moción de vacancia en contra del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y este afirma que no dimitirá al cargo, pero le pidió comunicar a los legisladores “que hagan las cosas bien”.

“El ‘presi’ [PPK] me ha pedido que renuncie a la vicepresidencia. ¿Qué opinas? Dice que si va él, mejor nos vamos los tres”, le preguntó Vizcarra a Hernández en el chat. “Olvídate de eso”, le respondió el exministro a lo que Vizcarra le escribió: “Diles que no voy a renunciar, pero que hagan las cosas bien, sin precipitaciones y respetando con holgura los plazos legales para cada acción, que no se vea como un atropello”.

Posteriormente, el exministro de Agricultura le pregunta a Vizcarra si conversó con “CA”, según “Cuarto Poder” una referencia a César Acuña. El mandatario respondió que no, que conversó con César Villanueva, quien semanas después juraría como su primer ministro.

Vizcarra señala a Hernández como “su contacto” con los legisladores y detalla que le informaron a “HB”, de acuerdo al informe sería el exlegislador Héctor Becerril, respecto a la decisión de Vizcarra de no renunciar y que asumiría el cargo tras la salida de Kuczynski.

“Si puedes llama a HB y dale tranquilidad [...] tú eres mi contacto para ello y menos exposición es mejor [...] cuando lo cierren [los votos para la vacancia] lo conversamos personalmente porque solo falta eso, si eso está cerrado entonces nosotros damos el paso”, indica Vizcarra a Hernández.

Finalmente, luego de la difusión de los videos grabados por el hoy fallecido excongresista Moisés Mamani y la renuncia de PPK, Hernández coordina con Vizcarra su llegada desde Canadá para la ceremonia de juramentación y le informa que ya tiene su “banda” lista.

“Lo único que te pido es que uses la banda que te haré llegar. Hablé el tema: lo verán tan pronto reciban la carta. les dije que tú llegabas mañana en la noche. Ya tengo tu banda”, precisa Hernández.