El presidente Martín Vizcarra exhortó este miércoles al Congreso de la República a someter a segunda votación la reforma constitucional de impedimentos para postular a cargos de elección popular a condenados en primera instancia, que está a la espera de ser ratificada.

“Uno de los problemas pendientes es la ley de Impedimentos para postular a cargos públicos con sentencia en primera instancia, eso ya fue aprobado, falta la ratificación en segunda votación, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los plenos y no se pone en debate”, afirmó el presidente en su pronunciamiento.

“Por favor, como todos los peruanos, pedimos que se ponga en consideración para la próxima votación esta ley de impedimentos para postular a cargos públicos con sentencia en primera instancia. Es sumamente importante”, agregó.

El mandatario recordó que el Legislativo tiene hasta el 28 de setiembre para aprobar esta reforma y que su aplicación sea desde el 2021. El pleno del Congreso coloca en su agenda semanal este debate; sin embargo, hasta el momento no se ha producido.

“El Congreso de la República tiene solamente el mes de setiembre para incorporar las reformas políticas que van a estar vigentes para las elecciones […] el 11 de abril del 2021 son las elecciones y, en consecuencia, según los plazos, las modificaciones que van a regir en las mismas solamente pueden ser aprobadas hasta este mes de setiembre”, señaló.

Martín Vizcarra mencionó que también está pendiente de aprobación la Ley sobre el Financiamiento de Partidos Políticos y la eliminación del voto preferencial, del cual -indicó- el Parlamento no ha sentado posición.

“De igual manera falta que se apruebe la ley sobre el financiamiento de partidos políticos. Señores congresistas, ustedes hicieron suyo este pedido de la población, estamos seguros que van a honrar este compromiso. Tenemos que trabajar juntos los peruanos y confiamos en el Legislativo para que estos temas sean aprobados y también esperamos que pongan en debate un tema que ha sido considerado y fue una de las propuestas que es la eliminación del voto preferencial”, dijo.

Finalmente, manifestó que no se puede dejar pasar “la oportunidad” de que estas normas sean aprobada, ya que garantizarán un próximo proceso electoral democrático.

“Por eso es la exhortación, no del Ejecutivo, no del presidente, de la ciudadanía, para que incorpore los cambios que fueron aprobados, por ejemplo, en el referéndum que se llevó a cabo en diciembre del 2018 [...] Tenemos solo hasta fin de mes para hacer estos cambios, si los hacemos después de setiembre van a ser aplicados recién en las elecciones del 2026 y eso no está esperando la ciudadanía, queremos mejorar la participación democrática con candidatos que puedan garantizar una mejor función en estos cargos públicos", acotó.