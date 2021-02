EN POLÉMICA. El exsecretario general del despacho presidencial de Martín Vizcarra, Pedro Angulo de Pina -ahora candidato al Congreso de Somos Perú- aseguró que él autorizó los ingresos de los doctores a Palacio de Gobierno los días que el exmandatario habría recibido las dosis de los ensayos de la fase 3 de la vacuna de Sinopharm en octubre del 2020.

En esa línea, descartó que haya algún tipo de ingresos “clandestinos” a Palacio de Gobierno y aseguró que el ingreso de doctores fue aprobado luego de haber recibido un pedido que salió del mismo despacho de la Presidencia.

“Lo que sí puedo afirmar con mucha convicción es que esas teorías de que se ingresaba clandestinamente a la institución denominada Despacho Presidencial no son ciertas. En el periodo de gestión que nosotros hemos presidido y en la gestión anterior, se ingresar usualmente por la parte de Desamparados. En ese entonces me parece que la primera visita fue entre el 1 y 2 de octubre. Me remito a los registros”, aseguró a Canal N.

“Como corresponde a mi función de secretario general, he procedido a registrar los ingresos, autorizarlos, porque finalmente eso se controla por la puerta de Desamparados [...] Por ahí se especuló que yo los he recibido para temas privados, yo no recibo personas en mis cargos de esa manera”, añadió.

Según los registros de ingresos y salidas a Palacio de Gobierno, el doctor Germán Málaga, jefe de los ensayos que realizó el laboratorio Sinopharm en la Universidad Cayetano Heredia, entró el 2 de octubre del 2020 para una “reunión de trabajo” y fue recibido por Angulo de Pina.

Al respecto, el exsecretario de Martín Vizcarra indicó que procedió a autorizar este ingreso a pedido “probablemente” del Despacho de Presidencia”.

“[¿Quién solicita el ingreso del médico y la enfermera?] Probablemente el mismo Despacho de la Presidencia, los edecanes. Eso ya es un conducto interno. Si está autorizado, pasa todos los filtros y canales de Casa Militar y una vez que está el ok, procedo a dar la autorización de ingreso con todas las reglas que están establecidas”, aseguró.

“Yo lo que puedo decir es que no estuve presente en esta reunión. Se especula que fue para fines de la vacunación. No podría dar detalles de eso. Creo que el mismo presidente está respondiendo como siempre lo ha hecho con las interrogantes de los medios de comunicación”, reiteró Angulo al precisar que no podía conocer el motivo de reuniones privadas que mantuvo el entonces jefe de Estado.

Martín Vizcarra señaló este jueves que el 2 de octubre, y a fines de ese mismo mes del 2020, recibió las dos dosis de los ensayos de la fase 3 de la vacuna de Sinopharm.