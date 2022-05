Martín Vizcarra acapara titulares por su supuesta infidelidad con una excandidata al Congreso de nombre Zully Pinchi. El exmandatario ha negado haber sido desleal a su esposa, peor los chats y otras pruebas lo desmentirían, Aquí te presentamos una lista de otros políticos peruanos e internacionales que han protagonizado escándalos por infieles.

POLÍTICOS PERUANOS

MARTÍN VIZCARRA

El expresidente Martín Vizcarra habría sido infiel a su esposa Maribel Díaz con la excandidata al Congreso por Somos Perú, Zully Pinchi. El programa Panorama difundió reveladores chats de este posible amorío y fue Magaly Medina quien lo volvió a exponer a nivel nacional.

El investigado exmandatario habría incumplido las reglas de conducta judiciales al haberse reunido en secreto con la excandidata en un lujoso hotel del Cusco.

ALEJANDRO TOLEDO

Alejandro Toledo fue relacionado con su escolta Lady Bardales en varias oportunidades. Carlos Bruce indicó en el programa ‘El Valor de la verdad’ que Alejandro Toledo sí tuvo un affaire con Lady Bardales, una bella policía.

En un viaje a Santiago de Chile, Carlos Bruce contó: “Yo estaba por salir cuando me entra un llamaba del presidente: ‘Carlos quiero que vengas a mi suite’, subo , toco la puerta y abre el seguridad.

‘Eliane, me voy con Carlos a una reunión’, subimos al ascensor, él estaba en el piso 21 y paró en el piso 16 y me dijo: ‘hablamos más tarde’. Cuando bajo al lobby me dijeron que ahí se alojaba toda la escolta del presidente”.

ALAN GARCÍA

En octubre del 2006, el entonces presidente Alan García, reconoció de forma publica que había tenido un hijo fuera de su matrimonio con Pilar Nores. Federico Danton en la actualidad ya tiene 17 años.

García hizo el anuncio durante un mensaje a la nación en el que agradeció a su esposa por su comprensión y mencionó que su hijo nació fruto de una relación extramatrimonial, hace un año y ocho meses, cuando estaba separado de Pilar Nores.

En abril 2011, Pilar Nores confirmó que había finalizado su matrimonio con Alan García. “Nosotros estamos separados desde hace dos años”, comentó.

JULIO GUZMÁN

El 28 de mayo de 2018, Julio Guzmán fue grabado por las cámaras de seguridad abandonando raudamente un edificio de Miraflores, tras un confuso incendio en donde dejó sola a una joven, quien habría sido su acompañante, al interior del inmueble durante el siniestro. El caso salió a la luz en enero del 2020.

Por imprudencia o irresponsabilidad, el incendio se inició en el departamento 301 y obligó a evacuar a los inquilinos. Las autoridades interrogaron en el lugar a Liliana Acurio Medina, entonces dirigente del Partido Morado en el Cusco. Al interior del inmueble encontraron globos en forma de corazón y otros adornos que presagiaban se estaba realizando una velada romántica.

Días después, Julio Guzmán negó haber sido infiel y dijo que a la única que le explicó acerca de las velitas en forma de corazón en el departamento “es a mi esposa, que las tuvo el mismo el día por cierto. Solo lo sabe ella y yo”.

El candidato presidencial Julio Guzmán protagonizó una escena épica y digna de una película de acción, cuando fue grabado huyendo de un edificio en Miraflores mientras el departamento en donde había tenido una cita romántica con una integrante de su partido político se incendiaba. Aunque sucedió en mayo de 2018, recién en 2020 las imágenes salieron a la luz y a pocos meses de las elecciones no le permiten escalar en las encuestas.

POLÍTICOS INTERNACIONALES

SILVIO BERLUSCONI

El exprimer ministro de Italia Silvio Berlusconi es quien más escándalos de infidelidad ha protagonizado a lo largo de su vida. Tras 15 años de matrimonio, se divorció de su esposa Carla Elvira Dall’Oglio al descubrirse que había tenido un hijo con la actriz Verónica Lario, en los 90.

Posteriormente, Berlusconi y Lario se casaron pero luego se separaron en 2012 tras las infidelidades del político italiano. Posteriormente fue acusado de mantener relaciones con Karima el Mahroug, conocida como Ruby Robacorazones, cuando era menor de edad.

Berlusconi pagará pensión de US$1,6 millones al mes a exesposa.(Foto: ilfattoquotidiano.it)

CARLOS MENEM

El expresidente argentino Carlos Menem también forma parte de la nómina. Su hija lo acuso de haber sido infiel a su madre Zulema Yoma, cuando estaban casados.

Entre 2001 y 2007, estuvo casado con la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco. Fruto de ese romance tuvieron un hijo. Tras una batalla legal, en 2008 tuvo que reconocer a Carlos Nair Meza, un hijo que tuvo con la diputada Martha Baeza, en 1981.

Former Argentine President Carlos Menem (R) escorts his fiance Cecilia Bolocco on her 36th birthday, 19 May, 2001 in Santiago, Chile. The couple will marry 26 May in Anillaco, Argentina. La ex miss universo chilena Cecilia Bolocco (I) y su novio, el ex presidente argentino Carlos Menem, posan para los fotografos al inicio de la celebracion del cumpleanos 36 deBolocco, en su casa de Santiago, Chile, el 19 de mayo de 2001. La boda de ambas celebridades esta anunciada para el sabado 26 de mayo en Anillaco, Argentina. AFP PHOTO / STR (Photo by STR / AFP)