Martín Vizcarra: Todo esto provocó en redes sociales su juramentación como presidente [VIDEO y FOTOS]

Martín Vizcarra es el nuevo presidente del Perú tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Tras su juramentación, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los usuarios ven con buenos ojos la designación del moqueguano como mandatario.



El discurso de Martín Vizcarra es elogiado por una de las primera medidas que anunció. El ex ministro de Transportes precisó que renovará a todo el gabinete ministerial porque es un clamor popular ver nuevos funcionarios.



Martín Vizcarra también le pidió a la población no perder la fe en las instituciones y en la democracia. "Tenemos la responsabilidad de dar vuelta a la página. Estoy dispuesto asumir la responsabilidad y tengo claro lo que se debe hacer. Pido un pacto social para luchar contra la corrupción", dijo el mandatario.



Martín Vizcarra es visto con buenos ojos por la bancada fujimorista, la agrupación opositora que tiene mayoría en el Congreso de la República. “Juro por Dios y por la Patria que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú; que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas; y que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú", dijo el mandatario.



En Twitter, el nombre de Martín Vizcarra es tendencia tras asumir el cargo de presidente. Los usuarios en redes sociales opinan sobre la juramentación con el hashtag: #LaEraVizcarra. "Quiero hablarles a nuestros jóvenes, que hemos enfrentados problemas aún más grandes que los que hemos enfrentado hoy. No pierdan la fe, permítanme decirles que el Perú es más grande que sus problemas”, dijo el mandatario.

Mensaje a la Nación de Martín Vizcarra