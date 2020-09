Karem Roca, exasistente administrativa del Despacho Presidencial, y, Mirian Morales, la renunciante secretaria general de Palacio de Gobierno, mantuvieron una conversación-que fue difundida por Panorama-donde hablan acerca de la situación de Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, con el presidente Martín Vizcarra.

Según los audios difundidos por el programa dominical, el mandatario dejaba ingresar al Palacio de Gobierno al polémico cantante con celular, quebrando los protocolos.

“¿Crees que voy a creer que de seis invitaciones, tres no vino? Es su amigo, más que amigo. Y si viene con el amante o es el que le traía al amante o algo. Por qué lo deja encima con celular. (...) Ni a la fiscal la dejan entrar con celular”, indica Morales.

Asimismo, Mirian Morales fue la primera en buscar negar los hechos sobre Richard Swing en Palacio de Gobierno.

“Hay que negarlo hasta el final. Habría que ver cómo se niega. Me da cólera, tiro todo”, dice en el audio la ahora renunciante a la secretaria de Palacio de Gobierno.

Por otro lado, Mirian Morales guió a Karem Roca para que no ofrezca los nombres de los implicados cuando sea interrogada ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Yo no he querido dar nombres de mi equipo porque tú apenas das nombre, y eso también tómalo en cuenta. Se lo apuntan para poder llamar o algo”, indica Morales, una posición que fue reiterada varias veces.

La polémica secretaria también le pide a Roca que sea “colaborativa”, pero que se “cierre para otras cosas” para que el presidente no sea relacionado con Richard Swing.

Audio entre Karem Roca y Mirian Morales. (Audio 1-Panorama-TROME)

Cuando Mirian Morales se enteran que existe nuevos correos de las visitas de Richard Swing a Palacio de Gobierno lo considera como una “irregularidad”.

Pese a que Karem Roca le dice que “eso nos salva porque es interno”, la exsecretaria general de Palacio le responde que no existe tal cosa porque “las reglas es que debería figurar en el sistema”.

“La cosa es cómo cubrimos (...) El tema es que no está en el sistema. La única excusa que puedo decir es que no vino el señor (Richard Swing) a estas reuniones, por eso no está en el sistema...con eso me cubro que mi sistema sigue siendo impoluto”, sostuvo Roca.

Luego, la exsecretaria general de Palacio se molestó porque no le dieron toda esa información antes, por lo que Karem Roca y ella creen que la versión que dará en la Fiscalía debía cambiar.

Karem Roca y Mirian Morales. (Audio 2-Panorama-TROME)

Panorama difundió los correos donde Karem Roca solicita brindar facilidad para que ingrese Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, y quien lo atendería sería el SPR (Señor Presidente de la República).

“¿Cómo nos cubrimos. Te he dicho: tenemos que cubrirnos todo el equipo. Estoy muy molesta con esto. Estoy poniendo el pecha pensando estúpidamente que hay dos reuniones y hay más”, mencionó Mirian Morales.

Karem Roca confronta a Morales y le pide que cuando tenga una reunión con Martín Vizcarra, ella también quiere estar porque “necesito mirarlo a la cara y decirle que ha tenido esas reuniones”.

“Porque no es justo que yo me coma el pleito tapando algo y tú, también. O sea, tú y yo tenemos que hablar el mismo idioma”, agrega la exasistente administrativa del Despacho Presidencial.

Finalmente, dos mujeres intervienen en la conversación y una de ellas propone conversar con Richard Swing.

Audio entre Karem Roca y Mirian Morales. (Audio 3-Panorama-TROME)