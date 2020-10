El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que antes de las elecciones presidenciales del 2016, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le ofreció ser parte de su agrupación política, algo que rechazó en aquella oportunidad.

“Conversé con Keiko Fujimori. No me ofreció cargo específico. Me ofreció ser parte de su equipo y yo le contesté que agradecía su propuesta, pero que no la aceptaba. Fue en el año 2015, porque fui (gobernador regional) hasta el 2014”, indicó en una entrevista al programa “A pensar más” en Radio Santa Rosa.

Vizcarra dijo que la cita en aquella oportunidad fue en las oficinas de Fuerza Popular en Camacho y que fue una de varias en las que participó en aquellos comicios.

El mandatario luego evitó señalar si tendrá alguna intención de participar en política luego del 2021 con algún movimiento político propio.

“Quiero primer dejar la presidencia y darle todas las facilidades a quien me releve”, comentó luego de señalar que volverá a su vida profesional privada tras dejar el cargo.

Martín Vizcarra también comentó que las críticas que ha estado recibiendo en las últimas semanas por la investigaciones alrededor del caso ‘Club de la construcción’, así como del caso ‘Richard Swing’, son para asegurar que su sucesor “baje la cabeza” ante grupos corruptos.

“[¿Qué buscan?] Asegurar que el próximo presidente sea alguien que baja la cabeza. Creo que ahí está el fondo del asunto. No puede ser que este provincianito nos haya venido a cambiar las reglas de juego cuando estamos tranquilos, con nuestros negocios, con márgenes de utilidad extraordinarios, cuando tenemos una clase política que es casi eterna y hasta hereditaria”, indicó.