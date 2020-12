TREMENDO MENSAJE. El expresidente de la República Martín Vizcarra habló esta tarde para la prensa luego de asistir a la sesión de la comisión de Fiscalización del Congreso, donde presentaría sus descargos sobre los casos por los que se le investiga.

En una entrevista a Canal N, el exmandatario habló sobre la Marcha Nacional, donde murieron Inti Sotero y Bryan Pintado, e instó al Congreso a también iniciar investigaciones para conocer a los responsables de sus decesos.

“Ganas no me faltaron de salir a la marcha pero precisamente no quería que usen políticamente mi presencia en la marcha como queriendo sacar un rendo político cuando esto fue una expresión espontánea de la población. Decir que esta expresión espontánea, que es una muestra de civismo de los peruanos y peruanas era porque una persona lo había dispuesto es una falta de respeto para los millones de peruanos que defendieron su democracia”, indicó.

“En menos de seis días acabaron con esta aventura golpista encabezada por Merino y que nunca más debe volver a ocurrir en nuestro país”, agregó Martín Vizcarra.

Finalmente, cuando la reportera de Canal N le pidió un mensaje para Manuel Merino de Lama, el expresidente se limitó a decir: “Que su experiencia golpista, sus seis días de émolo de maduro van a quedar en la historia del Perú como un hecho nefasto que todos los peruanos en el futuro lo vamos a evitar”, concluyó.

