"Martín Vizcarra está marcando una pauta que responde a un pedido popular", dice Mercedes Aráoz | VIDEO

Mercedes Aráoz , vicepresidenta y congresista de Peruanos Por el Kambio, rechazó que la cuestión de confianza impulsada por el mandatario Martín Vizcarra sea una intentona golpista o una acción demagógica.

"No es demagogia ni populismo. Creo que el presidente ( Martín Vizcarra) está marcando una pauta que es valiosa y que responde a un pedido popular. Hay que reconocer lo que dice la gente y no solo en la calle, sino en las encuestas… No es golpista el hecho de solicitar que el Congreso de la República acelere los procesos ", manifestó Mercedes Aráoz.

De otro lado, Mercedes Aráoz precisó que para el Gobierno esta es la segunda cuestión de confianza presentada por el actual Ejecutivo, por cuanto se trata de la misma plancha presidencial que fue elegida en las elecciones generales del 2016.

"Es claro que es el mismo Gobierno y que ya hubo una cuestión de confianza rechazada… Seguimos bajo las mismas reglas. Este es un segundo gabinete que entraría en cuestión de confianza. No queremos que se llegue al cierre del Congreso de la República, esa no es nuestra voluntad", precisó Mercedes Aráoz.