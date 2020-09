INDIGNADO. Así se mostró el presidente Martín Vizcarra este martes, cuando se refirió a algunas críticas que viene recibiendo el Gobierno por designar a Vicente Zeballos como representante del Perú ante la OEA.

“Lamentó que digan que no tiene cualidades para representar al Perú, me parece que la crítica va por otro lado... y eso es peligroso, más que peligroso, vergonzoso”, dijo antes de referirse a que hoy, en la comisión de Constitución, una congresista se refirió al nuevo puesto del expremier de forma despectiva.

“Una connotada congresista ha dicho que por qué han designado a Vicente Zeballos a la OEA si tiene rasgos andinos y quizá mejor hubiera sido designado como representante del Perú en Bolivia”, dijo indignado.

Vizcarra por congresista que discriminó a Zeballos: "El virus actúa mejor que algunos congresistas"

El presidente lamentó que en pleno siglo XXI un político que representa a todos los peruanos en el Congreso tenga ese tipo de declaraciones. “Es inaceptable”, aseveró.

Vizcarra también recordó cuando hace unos meses surgieron rumores sobre su candidatura a la vicepresidencia en la plancha de PPK, también en referencia a su orígenes provincianos. “Dijeron que yo había sido invitado porque la plancha era muy blanquita y necesitaban un provinciano”, dijo indignado.

El mandatario consideró que las expresiones de la parlamentaria son una falta de respeto para toda la población, e hizo una extraña comparación con la pandemia del coronavirus, que no discrimina y afecta a todos por igual.

“El virus, el Covid-19 no hace distinción con nadie, no hace diferencia por credos, políticas, condición social, económica... ese virus, sino te cuidas te mata, tengas dinero o no tengas dinero, seas inteligente o no tengas la suficiente cultura, vivas dónde vidas. El virus trata a todos por igual, el virus actua mejor que algunos congresistas que hacen distingo entre las personas, que descarta y descalifica por sus rasgos andinos”, finalizó.