Mulder se burla de cuestión de confianza: "Quieren que vayan a Esto es Guerra para ver quién corre más y sale elegido"

¡Tremenda comparación! El congresista aprista Mauricio Mulder ironizó sobre el mecanismo de elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC) que planteará el Poder Ejecutivo en la nueva cuestión de confianza al Parlamento.

En diálogo con ATV+, el legislador señaló que la nueva cuestión de confianza anunciada por el presidenteMartín Vizcarra en su mensaje a la Nación busca impedir el consenso entre bancadas para elegir a los nuevos integrantes del TC.

"Lo que quieren es tratar de impedir ese consenso y no sabemos qué tipo de propuesta van a hacer porque, al fin y al cabo, lo que no pueden hacer es el establecimiento claro de la Constitución, que dice que con 87 votos del Congreso es la única manera que una persona pueda ser elegida miembro del Tribunal Constitucional, no hay otra fórmula", señaló.

"Ahora si antes de eso quieren hacer concurso, sorteo, que vayan al programa Esto es Guerra para ver quién corre más y ese sale elegido, o que se decida si el señor [Ricardo] Gareca va a seguir siendo entrenador [de la selección] o cosas como esa, ya lo veremos en su proyecto de ley", agregó.

Mulder remarcó que Martín Vizcarra "se está volviendo experto en generar problemas" y después "echarle tierra" a uno creando otro con el anuncio de la cuestión de confianza para la elección de magistrados del TC.

"El señor Vizcarra se está volviendo experto en generar problemas y después echarle tierra al problema creando otro. Primero fue la reelección de parlamentarios, hizo cuestión de Estado y fuimos a referéndum. Después fue la reforma política y cuando el 28 de julio le tocó hablar sobre ese tema, le echó tierra y vino con el adelanto de elecciones", refirió.

"Ahora hemos estado esperando todo lo que dijera, no ha dicho una sola palabra sobre el adelanto de elecciones y viene con otro tema, siempre para seguir teniendo al país en una situación de zozobra", añadió.

No obstante, el parlamentario aprista señaló que el proyecto del Ejecutivo se discutirá en el pleno y ya no se realizaría la elección de magistrados del TC, prevista para este lunes 30 de setiembre.

"El señor Vizcarra quiere que este tribunal se siga quedando, ya tienen ya 5 meses de tiempo de descuento y siguen allí. Creo que se les está convirtiendo en un tribunal que es versátil a ellos. El deber del Congreso de tener que cambiarlo es ineludible", sentenció.