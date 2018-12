Martín Vizcarra en mensaje a la Nación sobre el Referéndum 2018: "Desde ahora no más 'hermanitos'" | VIDEO

El presidenteMartín Vizcarra se pronunció en un extenso mensaje a la Nación tras la victoria de tres de las cuatro reformas planteadas por el Ejecutivo en el Referéndum 2018 realizado e último domingo.

En esa línea, Martín Vizcarra anunció durante el Consejo de Ministros se aprobó el proyecto de Ley orgánico para la conformación y funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia (ex Consejo Nacional de la Magistratura).

"Tenemos que acabar con la corrupción que opaca la justicia gracias a los peruanos y peruanas que han sido conscientes de la necesidad de un cambio en nuestro sistema de justicia, seremos testigos de un proceso de reforma que nuestro país tanto esperaba. Desde ahora, no más 'hermanitos'", señaló Martín Vizcarra.

"Seremos testigos de un proceso de reforma que nuestro país tanto esperaba. Desde ahora no más hermanitos, tenemos que hacer que esta Junta Nacional de Justicia se haga realidad y empiece a trabajar. Este gobierno no ha desaprovechado el tiempo y tengo en la mano el proyecto de ley orgánico de la Junta Nacional de Justicia que el Ejecutivo ha preparado para su adecuada implementación desde su estructura hasta su funcionamiento", sostuvo en su discurso el presidente Martín Vizcarra.

Respecto al financiamiento de partidos políticos, Martín Vizcarra consideró "una burla" que el Legislativo haya aprobado la semana pasada la ley que incorpora como delito el financiamiento ilegal de partidos políticos que impediría que se investigue como organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos a las agrupaciones políticas.

"Los peruanos queremos más y mejor control sobre el financiamiento de los fondos que manejan los partidos políticos, no al lavado de activos, no al dinero sucio financiando la política, por eso considero una burla que haya aprobado el financiamiento de partidos (...) El Congreso no debe beneficiar a quienes puedan haber trasgredido la ley", aseveró Martín Vizcarra.

Sobre la no reelección inmediata, Martín Vizcarra indicó que el Congreso de la República demostró que "la permanencia no garantiza un buen trabajo parlamentaria". En esa línea, destacó que el 2021 se asista a una renovación de todo el Legislativo.

"Algunos eternos congresistas parecen haber olvidado el sentido principal de su trabajo privilegiando sus intereses personales por encima de los del Perú", lamentó Martín Vizcarra.

Este domingo con más del 80% de los votos, la ciudadanía aprobó la conformación de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura), la no reelección inmediata de congresistas y el financiamiento privado a los partidos.