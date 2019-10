Martín Vizcarra sobre Meche Aráoz: "No se puede decir 'he juramentado, pero era de mentiritas'"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, brindó una extensa entrevista al diario El Comercio tras la disolución del Congreso el último lunes 30 de setiembre. El mandatario habló sobre diferentes temas, entre ellos su relación con la vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

Martín Vizcarra reconoció que, pese al acto político y jurídico que cometió la congresista de juramentar como presidenta interina cuando supuestamente el Parlamento lo suspendió por 'incapacidad moral', él aún le tiene estima.

"Yo siempre he tenido una relación de cercanía con la señora Araoz. Yo mantengo esta estimación por ella, independientemente de que yo discrepo de los actos políticos que ha tenido, políticos y legales, porque no se puede decir 'he juramentado, pero era de mentirita'", declaró el presidente del Perú.

Además, el mandatario manifestó que si Mercedes Aráoz, independientemente del tema jurídico, quiere renunciar a la vicepresidencia de la República, debería ser posible que lo haga, pues "a nadie lo pueden obligar a ejercer un cargo que no desea"

Por eso, Martín Vizcarra indicó que el Primer Ministro Vicente Zeballos revise la situación legal de Mercedes Aráoz. "Yo soy ingeniero, no soy abogado, y exactamente no sé cuál es su situación legal actualmente. Eso justamente le he pedido al primer ministro –él sí es abogado–, que a través del Ministerio de Justicia vea exactamente cuál es su situación, porque yo entiendo que hay cargos que son irrenunciables"