Martín Vizcarra asegura que el Ministerio Público no tiene solidez

Frente al enfrentamiento que existe entre el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el presidente de la república, Martín Vizcarra, manifestó que existe una ‘falta de liderazgo’ en el Ministerio Público.



“Creemos que el Ministerio Público es una institución que no tiene la solidez que se requiere para trabajar contra la corrupción. No hay un liderazgo que permita que precisamente no haya estas discrepancias internas”, precisó el jefe de Estado.

Como se sabe, Pérez pidió poder denunciar a Chávarry por el presunto delito contra la administración de justicia en el caso donde está involucrada Keiko Fujimori. Para el titular del Ministerio Público, dicha acusación ‘se encuentra llena de subjetividades’.



HACE LLAMADO



En otro momento, Vizcarra hizo un llamado a las nuevas autoridades regionales y locales para que realicen un trabajo sin corrupción e indicó que bajo esa condición, se asegurarán el apoyo del Ejecutivo.

Dijo que espera no ver más alcaldes o gobernadores en la cárcel por actos ilícitos. “Por eso hay que trabajar con honestidad y transparencia, sin tener nada oculto”, remarcó el mandatario. b



SEPA QUE...



- Vizcarra realizó ayer una serie de actividades oficiales en Lambayeque.



- Semanas atrás, Vizcarra afirmó que Chávarry no era idóneo para el cargo.