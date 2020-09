La noche del jueves, congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra luego de la difusión de diversos audios que lo involucrarían en el caso Richard Swing.

Según el documento, los congresistas que firman el documento de la vacancia presidencial hacen referencia a una posible “incapacidad moral” del mandatario tras la difusión del material que ha generado una nueva crisis política.

#Congreso2020EC: Esta es la moción de vacancia que se acaba de presentar contra el presidente @MartinVizcarraC. Vía @Politica_ECpe pic.twitter.com/YRlMuknQHr — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) September 11, 2020

Horas antes, el presidente Martín Vizcarra se pronunció en mensaje a la Nación tras la polémica que se generó por la difusión de unos audios relacionados al caso Richard Swing. El mandatario indicó que no renunciará y que enfrentará todas investigaciones que se realicen sobre lo ocurrido con el cantante.

“Si quieren vacarme, acá estoy, con la frente en alta y la conciencia tranquila nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro. El 23 de marzo de 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos y peruanas de culminar el mandato presidencial y así lo haré. Que se realicen todas las investigaciones que correspondan. Con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue al fondo de la verdad”, indicó Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra “Si quieren vacarme, aquí estoy. No voy a renunciar" - América TV - TROME