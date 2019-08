Martín Vizcarra a los opositores al adelanto de elecciones: ‘¿Por qué le tienen miedo al pueblo?’ | FOTOS

El presidente Martín Vizcarra preguntó ayer a los opositores al proyecto que establece el adelanto de elecciones generales para el 2020: ‘¿Por qué le tienen miedo al pueblo?’.

“El pueblo es quien nos da el mandato [...]. Somos servidores públicos, servimos a ustedes, nos debemos al pueblo y si vemos una crisis, tenemos que regresar al pueblo para que nuevamente, a través de su voto, defina a nuevas autoridades”, declaró en Ate, donde inauguró obras públicas.

El mandatario refirió que el proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar los comicios, ya presentado al Parlamento, tiene el respaldo del pueblo.

Para Vizcarra, el país debe contar con nuevas autoridades de aquí al Bicentenario de la Independencia, para tener impulso y seguir creciendo.

“Que el pueblo, así como elige buenas autoridades y alcaldes, también pueda elegir buenos congresistas, y también renovar al Ejecutivo. Todos juntos para poner una nueva etapa (...). Estamos en el camino correcto, estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta el último día. Yo soy presidente del Perú hace un año y 4 meses, y desde el primer día pongo todo mi esfuerzo para mejorar al Perú y lo haré hasta el último día “, concluyó.

PEDIDOS DE DISCULPAS



La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, reveló en Cuarto Poder que Martín Vizcarra se disculpó con ella por no haberle informado, antes de dar su mensaje de 28 de Julio, sobre su propuesta de adelanto de elecciones generales. "El no confía en mí y yo no confio en él", señaló.