El expresidente de la República, Martín Vizcarra confirmó en RPP Noticias que sí postulará al Congreso por la bancada de Somos Perú. Manifestó que de llegar al Parlamento buscará reformar la inmunidad parlamentaria que “muchos han convertido en impunidad parlamentaria”.

“Hemos conversado y hemos recibido la invitación de la presidenta del partido Somos Perú [Patricia Li]”, sostuvo Vizcarra Cornejo en el programa de Jaime Chincha.

Martín Vizcarra indicó que irá con el número uno de la lista por Lima de la bancada de Somos Perú.

Sobre las denuncias en su contra que se encuentran en etapa de investigación, Martín Vizcarra indicó que los casos en etapa de investigación no comprenden la etapa de inmunidad parlamentaria. “Yo estoy atendiendo a la investigación de la Fiscalía correspondiente y la voy a seguir atendiendo mientras dure el proceso de la campaña y si tengo el respaldo de la población seguiré atendiendo los requerimientos”.

Pero recalcó que una de las banderas de su campaña electoral será la de reformar la inmunidad parlamentaria. “De ser electos en el Congreso, es reformar el concepto de inmunidad parlamentaria. No puede ser que en el Congreso de la República haya usado la inmunidad Parlamentaria como impunidad parlamentaria. Esa va a ser una de nuestras banderas como parte de una de las reformas políticas que ya lo hemos planteado y que, ni el anterior Congreso ni este, han trabajado al respecto”, recalcó.

“Si queremos tener una sociedad desarrollada no solamente es el crecimiento económico en el cual hemos estado empeñados en los últimos años. Si no tenemos una adecuada institucionalidad, no seremos una sociedad desarrollada y eso se lo hemos demostrado ahora que seguimos en pandemia”.

SOMOS PERÚ LE DA LA BIENVENIDA

Inmediatamente, tras anunciar su postulación al Congreso, el partido le dio la bienvenida a Martín Vizcarra al partido

El partido Somos Perú presentará a @Martín como candidato al Congreso con el N° 1 por Lima, luego que aceptara la invitación para participar en los próximos comicios. Le damos la cordial bienvenida! pic.twitter.com/GyygDUC3oL — Partido Somos Perú (@SomosPeruOf) November 28, 2020