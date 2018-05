Tras la entrega de transferencias presupuestales a los gobiernos regionales y locales, que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Martín Vizcarra , se mostró en desacuerdo con el proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.



Martín Vizcarra señaló que el Gobierno necesita de esa herramienta para informar a la población sobre sus acciones. “Nos parece que no es adecuado, no estamos de acuerdo con la medida, reconocemos que es una competencia del Congreso de la República , pero discrepamos respetuosamente. No estamos de acuerdo, pero si lo aprueban, los respetamos”, precisó.



El jefe de Estado explicó que si bien el Ejecutivo comunica sus acciones a través de conferencias de prensa, este mecanismo llega a un porcentaje determinado de personas.



“Se deben hacer campañas para que la población sepa de las inversiones que estamos haciendo en las regiones y controle ese gasto, es oportuno que el Gobierno pueda hacer llegar esa información a la población”, indicó Martín Vizcarra .



Como se sabe la propuesta antes mencionada y que ha sido llamada ‘ley mordaza’ fue presentada por el parlamentario Mauricio Mulder (Apra) y está siendo debatida en el Congreso de la República .