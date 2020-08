LANZA ADVERTENCIA AL CONGRESO. El presidente Martín Vizcarra aseguró que el Gobierno no negociará la reforma universitaria y que se mantendrá en el cargo hasta el 28 de julio del 2021 luchando por los intereses del país, luego que el pleno del Congreso rechazara otorgar el voto de investidura al gabinete presidido por Pedro Cateriano.

“El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí, seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son el presente y el futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad”, señaló en un mensaje a la Nación que brindó esta tarde.

“La reforma universitaria no se negocia. ¿Quiénes serán los que conduzcan este país en el futuro? Serán todos los jóvenes que hoy buscan y se merecen tener una educación de calidad”, señaló.

El mandatario dijo que los congresistas, durante el debate y sin decirlo, hicieron prevalecer “exigencias particulares a los cuales” aseguró que no cederán.

Este pronunciamiento se da horas después que el Congreso rechazara por 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones, el voto de investidura de Cateriano Bellido y al resto de su gabinete, lo que obliga a que todos los ministros presenten su carta de renuncia.

Martín Vizcarra cuestionó la decisión del Parlamento y consideró que genera “incertidumbre innecesaria” en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Negar la confianza a un gabinete ministerial recientemente renovado que desde el primer momento ha promovido el diálogo, tendido puentes y buscado el consenso por el bien de todos es negarle a los peruanos el derecho a salir adelante. Esta decisión solo genera una incertidumbre innecesaria en las actuales circunstancias. Este no es momento ni ningún otro para jugar con el destino del país”, aseguró el mandatario.

“Días previos a la presentación del gabinete ante el pleno, todas las bancadas mostraron su disposición para deponer desacuerdos y trabajar juntos por el Perú [...] Lastimosamente dicha disposición solo quedó en palabras y que los votos obtenidos esta madrugada evidenciaron lo contrario”, añadió.

Martín Vizcarra concluyó lamentando la salida de Pedro Cateriano del gabinete y agradeció sus servicios, y aseguró que como demócrata acatará la decisión del pleno del Legislativo.

“Acepto la decisión que hoy tomó el Congreso de la República. En consecuencia, conformaré un nuevo gabinete en el plazo que determina la ley. Seguiremos adelante con todas las energía para afrontar esta pandemia”, garantizó el presidente.