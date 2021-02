NO QUISO HABLAR. Martín Vizcarra, candidato al Congreso por el partido Somos Perú, prefirió guardar silencio ante las declaraciones de Carlos Paredes quien lo acusó de ser ale autor de las amenazas contra su vida tras la publicación del libro ‘El perfil del lagarto’.

Como se recuerda, Carlos Paredes sostuvo, a través de sus redes sociales, que está siendo víctima de amenazas de muerte y también su familia. Además denunció que hackearon su laptop y correo electrónico para robar una versión preliminar de su libro ‘El Perfil del Lagarto’ , donde cuenta la vida del expresidente.

TROME | Martín Vizcarra rompe su silencio sobre Carlos Paredes y Hayimi

“No voy a comentar nada al respecto porque creemos que una publicación que se ha hecho en una semana con un interés especifico que se suma a un cargamontón que va contra nuestra candidatura, no merece ninguna referencia nuestra. Este periodista era asesor principal de la vicepresidente Mercedes Araoz. No hay objetividad. No tenemos reparos sobre lo que afirma el señor porque es fruto del rencor y de una actitud personal en contra de mi persona. No lo he leído y no lo voy a leer”, dijo un enfático Martín Vizcarra en Canal N.

Asimismo, según Carlos Paredes, Hayimi y Martín Vizcarra se conocieron en un vuelo de Lima a Tacna. En ese entonces, el exmandatario cumplía las funciones de ser el vicepresidente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El periodista reveló que el ‘vidente’ visitó Palacio de Gobierno hasta 20 veces.

Ante esto, Martín Vizcarra tampoco quiso responder. “A ese nivel de chismografía bajar su programa, por favor. ¿Qué era el asesor principal? ¡Por favor! No voy a responder nada sobre lo que haya puesto ahí”, indicó.

MIRA TAMBIÉN: