Esta fue la respuesta de Mercedes Aráoz sobre un posible distanciamiento con Martín Vizcarra

La distante relación entre el presidente Martín Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Aráoz se notó durante la Gran Parada Militar. Al final de esta, el mandatario se despidió de todos y a la también congresista apenas se le acercó y desde lejos le dijo adiós.

Ante esto, Mercedes Aráoz fue consultada por un medio local sobre qué sucedía ente Martín Vizcarra y ella, pues, según el ministro Vicente Zeballos, la vicepresidenta ni siquiera asiste a las reuniones del Consejo de Ministros.



"No voy a dar declaraciones en este momento, mil disculpas. No voy a dar declaraciones en este momento, señor", dijo Mercedes Aráoz a un diario local.



La molestia, más que evidente de Mercedes Aráoz, habría sido porque Martín Vizcarra no le habría hecho saber sobre la decisión que tomó el mandatario sobre las reformas y el proyecto de ley para acortar el mandato del Congreso y convocar a nuevas elecciones en el 2020.



Esta mañana, tras el arribo de Martín Vizcarra para presenciar la Gran Parada Militar, Mercedes Aráoz tuvo un tenso y frío saludo del presidente de la República dejando en claro que la relación que ambos tienen es casi nula.



Al final de la Gran Parada Militar, Martín Vizcarra se despidió del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y del Arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio. Pero al llegar a Mercedes Aráoz no quiso acercarse y movió la cabeza.



Este episodio hizo recordar al 28 de julio de 2018 cuando Martín Vizcarra ingresó al Congreso de la República para dar su primer mensaje a la Nación tras asumir como presidente de la República. En aquella ocasión, ambos se saludaron fríamente y apenas se dirigieron la palabra.