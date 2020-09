El presidente Martín Vizcarra se pronunció en mensaje a la Nación tras la polémica que se generó por la difusión de unos audios relacionados al caso Richard Swing. El mandatario indicó que no renunciará y que enfrentará todas investigaciones que se realicen sobre lo ocurrido con el cantante.

“Si quieren vacarme, acá estoy, con la frente en alta y la conciencia tranquila nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro. El 23 de marzo de 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos y peruanas de culminar el mandato presidencial y así lo haré. Que se realicen todas las investigaciones que correspondan. Con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue al fondo de la verdad”, indicó Martín Vizcarra.

MIRA EL MENSAJE A LA NACIÓN COMPLETO

Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra - TV Perú

POLÉMICOS AUDIOS

En uno de los audio difundidos en el Congreso revela una conversación entre Martín Vizcarra y una de sus asesoras, aparentemente Karen Roca, que le reclama pues la estarían obligando a renunciar tras el escándalo de Richard Swing.

En una segunda grabación se oye Vizcarra Cornejo conversar con Karen Roca sobre la salida de un funcionario llamado “Iván”, quien habría salido debido al pedido del ministro de Vivienda.

Finalmente, en el tercer audio se oye Karen Roca sostener un diálogo con el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’. Roca se muestra sumamente afectada y refiere que el presidente la ha “traicionado” pese a todos los años que han trabajado juntos.

