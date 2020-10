El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que recibió pedidos de miembros de Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) para que postergue las elecciones generales del 2021 cuando las cifras de la pandemia del nuevo coronavirus estaban es ascenso.

“(No voy a decir) las personas, pero sí los partidos. Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de Alianza Para el Progreso. Pero en el mejor de los términos, muy amable y en estas conversaciones simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, dado que esa conversación se dio en medio de la pandemia, cuando las cifras subían y subían”, dijo en una entrevista al programa “A pensar más” de Radio Santa Rosa.

Martín Vizcarra respondió también que hay una conspiración en su contra tras la difusión de diversas denuncias en contra vinculadas al caso ‘Club de la construcción’.

“Estamos saliendo de una pandemia, estamos en plena recuperación de la economía, estamos generando puesto de trabajo [...] hay algunas fuerzas que aún continúan en ese camino [...] Seguramente (vamos a tener pedidos de vacancia todas las semanas) y eso es responsabilidad de la clase política actual actual. Si hay vacancia, me voy al día siguiente, yo no tengo ningún problema. Es la inestabilidad en que queda el país”, comentó.

Martín Vizcarra reiteró que no recibió ningún pago de coima por los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, pese a las declaraciones de aspirantes a colaboración eficaz que, ante el equipo especial Lava Jato, lo responsabilizan de haber recibido dinero ilícito cuando era gobernador regional.

Específicamente dijo no conocer los motivos por los cuales el exministro José Hernández podría implicarlo en un presunto esquema de pagos ilegales en el caso Hospital Regional de Moquegua

“No tengo idea (por qué José Hernández me está imputando) Habría que preguntarle al señor Hernández. Lo ignoro [...] Aquí puede haber un interés usando el comité especial. Una licitación se hace a través de un comité especial. Uno podría decir mira, lo que ha ocurrido en el MTC en los últimos 10 años antes que yo ingrese y el comité especial define quién va a ganar [pero] no hay ninguna influencia. Termina el proceso (del hospital) y termina mi gestión. No soy parte. Entonces, ¿por qué tendría que ser? En el caso del hospital, no hay nada. ¿Por qué? No hay justificación, no hay lógica”, aseguró.

Ante las investigaciones del fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, hay unos tres aspirantes a colaboración eficaz que han señalado que Martín Vizcarra habría recibido un pago de S/1,3 millones por la licitación por supuestamente haber favorecido al consorcio formado por la empresa ICCGSA, parte del ‘Club de la construcción’.

Al respecto, el mandatario manifestó que no ha recibido dinero ilegal y aseguró que su patrimonio mayoritariamente fue adquirido antes de iniciar su labor como político en el 2011.

“Todo mi patrimonio, lo sustancial es de mucho antes que ejerciera como gobernador regional. (En Lima) tengo dos departamento juntos, aquí entre San Isidro y Lince. Eso tengo acá y esos han sido adquiridos, uno antes y otro mucho después [...] Compro el departamento que está al lado pero cuando yo regreso de Canadá. Precisamente la ventaja de este paso fugaz por la embajada de Canadá es que te dan unos recursos de instalación y de retorno. Por eso está todo bancarizado”, detalló.