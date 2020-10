El presidente Martín Vizcarra consideró que las versiones de tres nuevos aspirantes a colaboradores eficaces -quienes señalaron que se le pagó un total de S/1′300.000 cuando era gobernador regional de Moquegua- son falsas y negó que se haya producido alguna entrega de dinero.

En ‘Cuarto Poder’, afirmó que la licitación del Hospital de Moquegua era con el fin de otorgar un nuevo nosocomio a dicha región luego de más de 50 años.

“Es absolutamente falso, no ha habido ninguna entrega. El único objetivo de este proyecto es que Moquegua cuente con un nuevo hospital después de 50 años”, expresó.

“Los que están dando este tipo de declaraciones como aspirantes a colaboración eficaz, ya está demostrado que han cometido delitos, quieren evadir los delitos que han cometido”, añadió.

En ese sentido, Vizcarra Cornejo señaló que “seguramente más adelante” saldrán más aspirantes a colaboradores eficaces que buscarán evitar las acusaciones penales.

Respecto a la supuesta entrega de un millón de soles por la obra “Línea de conducción 1 Jaguay-Lomas de Ilo” otorgada a Obrainsa -como señaló un colaborador eficaz del caso ‘Club de la Construcción’-, Vizcarra rechazó esa versión.

“Han pasado dos años y ese testigo no ha presentado pruebas. Rechazo categóricamente, no puedo ser intermediario de algo que no existe, que no es real”, enfatizó.

Supuestos pagos de S/1′300.000

Según informó el diario El Comercio, los testimonios se dieron ante el despacho del fiscal Germán Juárez miembro del equipo especial Lava Jato. Este proyecto estuvo a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Uno de los aspirantes a colaborador señaló que un emisario de Vizcarra se comunicó con Rafael Granados, representante de la empresa ICCGSA, y le manifestó que tenía un mensaje del ahora jefe del Estado, quien “solicitaba aproximadamente S/1′300.000 para proceder a dar la aprobación a la oferta presentada y que si no se aceptaba no daría su conformidad para firmar el contrato”.

Otro de los aspirantes a colaboradores reveló que en 2016 un emisario llamó a Fernando Castillo Dibós (representante de ICCGSA) y le solicitó que “por encargo” de Vizcarra le solicitaba le cancele el saldo pendiente de S/ 200 mil sobre el pago ilegal solicitado al consorcio correspondiente por el hospital de Moquegua.

Un tercer colaborador afirmó que en CADE del 2013, Granados de ICCGSA se encontró con una persona que años después fue ministro del gobierno de Kuczynski. Este también le transmitió el mensaje de Vizcarra, quien “le había encargado que le dijera que faltaba algo más para proceder con la buena pro del hospital”.