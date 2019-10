"El presidente sí tuvo los hue... pantalones para disolver el Congreso", dijo César Vásquez en Comisión Permanente

El ex congresista del partido Alianza Para el Progreso, César Vásquez, protagonizó un curioso incidente durante la sesión de la Comisión Permanente. El ex parlamentario sufrió un desliz durante su discurso.

A diferencia de su compañero de bancada, Luis Iberico, César Vásquez aceptó que el pueblo peruano está del lado de Martín Vizcarra y eso le da legitimidad como presidente del Perú.

"Las personas que nos han elegido, que no saben de derecho constitucional en las calles consideran que el presidente Vizcarra tiene la razón. Eso le da la legitimidad al presidente de la República, legitimidad que no tiene este congreso", declaró.

Durante su discurso, César Vásquez exhortó a sus ex compañeros del Congreso de la República, a dejar su cargo e irse con dignidad del Parlamento. "Ya no estemos haciendo este papelón. El país no lo merece".

En ese momento, reconoció que él en un momento dudó de que Martín Vizcarra fuera a disolver el Congreso como lo anunció en una entrevista a Cuarto Poder. Ahí soltó la frase: "Yo tengo que ser hidalgo en reconocer cuando alguna vez le dije al presidente que no tenía los huevos, los pantalones para cumplir con lo que aquí amenazó, lo hizo y hay que ser hidalgo en reconocerlo"

En ese momento, Pedro Olaechea le pidió que no use adjetivos durante su discurso y que retire la palabra que se le escapó. Luego, César Vásquez continuó hasta finalizar su discurso.