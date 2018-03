Martín Vizcarra, Úrsula Letona, Mauricio Mulder y más en 'Pepitas'

MALETAS LISTAS



El primer vicepresidente Martín Vizcarra habló pero no dijo lo que PPK y su entorno querían oír: que renunciará si se da la vacancia presidencial. Afirmó que no tiene fecha de retorno al Perú desde Canadá, pero en el gobierno todos saben que tiene las maletas listas. Ayayay...



BUEN CHISTE

La congresista fujimorista Úrsula Letona dijo que su partido decidirá si apoya o no la vacancia luego de escuchar a Kuczynski. Más de uno soltó una carcajada por el chistecito. ¡Si solo sueñan con sacar al Presidente desde que llegó a Palacio!



OTRA BRONCA

Mauricio Mulder salió a decir que si el plenario del Apra decide apoyar la vacancia presidencial, espera que los congresistas del partido esta vez sí acaten. La flor fue para Jorge del Castillo, que respondió diciendo que es la célula parlamentaria que él preside la que decide cómo se vota. ¡Ahora, pues!



LO TRAERÁN

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, firmó el cuadernillo de extradición de los Estados Unidos contra Alejandro Toledo. Parece que al ‘Cholo’ no lo salva nadie y lo traen de las orejas, aunque tarde un poco...



DEVOTOS

Parece que los integrantes de la Comisión de Cultura son devotos de San Martincito de Porres, pues por unanimidad aprobaron solicitar que se declare feriado el 3 de noviembre en memoria del santo moreno...



SACA CARA

Evo Morales es un corajudo defensor del matón Nicolás Maduro, pues pidió a Kuczynski que no lo excluya de la Cumbre de las Américas.