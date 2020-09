El Congreso de la República debatirá hoy, viernes, a las 10:00 am. la moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra, tras la difusión de tres audios que lo involucran en el caso ‘Richard Swing’.

Así lo informó el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, quien detalló que se debatirá la admisión o no de la moción. De ser aprobada, se sustentará el documento y luego se procederá al debate.

“Se convoca a sesión del pleno para el día de mañana a las 10:00 horas”, dijo Merino de Lama, tras lo cual levantó el pleno virtual.

En su mensaje a la Nación, Vizcarra, afirmó que los audios difundidos este jueves en el Congreso no constituyen causal de vacancia y que si el Congreso aprueba tal medida, tiene la “conciencia tranquila”.

Asimismo, remarcó que no renunciará al cargo y que cumplirá con su mandato hasta el 28 de julio del 2021. “Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro”, expresó.

“Que se realicen todas las investigaciones, todas las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue a la verdad. Somos el principal interesado en ello. Las fuerzas democráticas no pueden prestarse a algo sucio de aquellos sectores que pretenden desestabilizar y manchar honras”, añadió.

Como se recuerda, Edgar Alarcón, titular de la Comisión de Fiscalización, presentó tres audios: los dos primeros son conversaciones grabadas del jefe de Estado con funcionarios de Palacio de Gobierno, y en el tercero se escucha a Richard Cisneros.

En el primer audio, el mandatario Martín Vizcarra y las funcionarias mencionadas por Alarcón conversan sobre la versión que debería dar Karem Roca sobre la visita de ‘Swing’ registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.

El segundo audio es una conversación entre el presidente Martín Vizcarra y una voz que sería la de Karem Roca. Allí el jefe de Estado se muestra ofuscado, niega y llega a alzar la voz. “Estás llena de odio en tu cabeza, llena de mentiras, ¡ya me hartaste!”, se escucha decirle en el audio.

El tercer y último audio es una conversación entre Karem Roca y el propio Richard ‘Swing’. En este, ‘Swing’ dice que tiene audios de conversaciones con el presidente Martín Vizcarra y Roca hace referencia a otros funcionarios.