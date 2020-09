El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, agradeció este viernes al Congreso de la República, luego de que el pleno rechazó con 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones la vacancia presidencial presentada en contra de Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente.

El jefe del Gabinete Ministerial consideró que el país “necesitaba” que el Poder Ejecutivo y el Legislativo encuentren “una armonía”. Reveló, en ese sentido, que esta tarde conversó con el presidente del Congreso, Manuel Merino, para tender “todos los puentes necesarios” con el Parlamento.

“Quisiera agradecer a todos los señores congresistas, que votaron a favor, en contra o se han abstenido porque han interpuesto su espíritu democrático. Mi sincero agradecimiento y creo que el pueblo necesitaba que encontremos una armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tenderemos todos los puentes necesarios para establecer una comunicación abierta”, sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

“Por la tarde hablé con el presidente del Congreso para que cuando pase este episodio, podamos conversar. El señor Merino es una persona muy madura políticamente, psicológicamente y tenemos muy claro que en este momento priman los intereses del pueblo peruano, ante eso tenemos que anteponer cualquier interés”, señaló.

En esa línea, el primer ministro descartó que el Gobierno haya tenido “acuerdos debajo de la mesa” con agrupaciones representadas en el Congreso. Detalló que ha conversado con líderes de tres partidos políticos, pero se abstuvo de dar a conocer con quiénes sostuvo conversaciones.

“No ha habido ningún acuerdo debajo de la mesa, simplemente hemos apelado al espíritu democrático y a su amor por todos los peruanos, muchos de ellos me han entendido. No ha habido ningún tipo de negociación. Los congresistas han tomado una decisión pensando en el pueblo y no en los intereses particulares”, manifestó.

“He conversado con líderes de tres partidos políticos. Estoy plenamente seguro que la decisión que han tomado las bancadas ha sido tomadas pensando en el Perú y en todos los peruanos”, agregó.

La moción de vacancia presidencial se había presentado tras la difusión de un audio en donde se escucha al mandatario coordinar las declaraciones que dos extrabajadoras de Palacio de Gobierno debían brindar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.