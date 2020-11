Manuel Merino de Lama juró este martes como nuevo presidente de la República. Las miradas estuvieron puestas sobre la ceremonia de asunción de mando y muchos se preguntaron sobre quien sería la ‘nueva inquilina’ de Palacio de Gobierno que asumirá el cargo de Primera Dama. Mary Peña Carruitero es el nombre de la esposa del nuevo mandatario en funciones.

Mary Peña Carruitero nació el 17 de noviembre de 1963 y es natural de Tumbes. El pasado 8 de setiembre, Mary Peña fue designada como presidenta del Comité de Damas del Congreso y realizó algunas actividades sociales en el cargo.

La primera dama y Manuel Merino tienen tres hijas. (Foto: Congreso)

Actualmente tiene 56 años y es docente de Educación Inicial de profesión. Contrajo matrimonio con Manuel Merino de Lama desde 1985, cuando apenas tenía 24 años. Durante sus funciones como profesora, ha sido directora del Jardín de Niños N° 028 El Tablazo, en la región Tumbes.

Según el portal Infogob, la primera dama está afiliada al partido político Acción Popular desde el 4 de agosto del 2004, sin embargo, no ha asumido ningún cargo político.

La ficha Reniec de la primera dama. (Captura: Reniec)

JURÓ AL CARGO

Pasadas las 10:30 a.m. de este martes 10 de noviembre comenzó la ceremonia en la que Manuel Merino de Lama asumió la presidencia de la República, luego que el Congreso decidiera anoche vacar a Martín Vizcarra Cornejo (57) tras debatir por más de cinco horas en el Pleno y conseguir ampliamente la aprobación de la moción de vacancia con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.

A las 10:42 a.m. Merino juramentó como presidente del Perú y recibió la banda presidencial. Luego entonaron el himno y enseguida pronunció un discurso donde asegura que no cambiará la fecha de las elecciones presidenciales de abril de 2021 y que los votos para la vacancia no fueron comprados.

Manuel Merino de Lama juró como presidente de la República - TROME (Video: Canal N )