Mauricio Mulder, César Villanueva, Allan Wagner y más personajes de la política peruana en 'Pepitas'

Un fajín

El aprista Mauricio Mulder no perdona a Javier Barreda y Abel Salinas por aceptar ser ministros. Dice que los principios deben estar ‘por encima’ de un fajín. Ayayay...



‘Sinsabor’

La presencia de apristas en el ‘Gabinete de la Reconciliación’ no le ha cuadrado a los PPKausas. Uno de ellos es Salvador Heresi, quien afirmó que existe una especie de ‘sinsabor’. Uyuyuy…



Lo chanca

Para el congresista César Villanueva, PPK ‘debería ser generoso con el país y renunciar’. Agregó que el mandatario no sabe dónde está parado políticamente y que su caso ‘es clínico’…



‘Bálsamo’

Según excanciller Allan Wagner, la visita del Papa será un ‘bálsamo’ que permita serenar los ánimos y avanzar en el proceso de reconciliación nacional. Vale…



Agua de mar I

En las redes le daban duro a PPK por responderle algo gracioso a una niña que le pidió agua para su pueblo. “Ahí tienes todo el mar”, afirman que le dijo. Quéééé...



Agua de mar II

Horas más tarde, el mismo PPK aclaró que a la niña le expresó que el gobierno desalinizará el mar y entonces ella podrá tener agua para tomar. Alguien editó el video del incidente para dejarlo mal. Así no es...