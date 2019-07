Mercedes Aráoz afirma que el segundo semestre en el país va a ser mejor | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

POR: ÓSCAR TORRES



Se terminó la Copa América. Perú salió subcampeón. Todo bien, pero hoy se necesitan respuestas del Ejecutivo sobre qué va a pasar con el país en el tema económico, falta de empleo, seguridad ciudadana, Tía María, en fin. Por tal motivo, conversamos en exclusiva con la vicepresidenta de la república y congresista Mercedes Aráoz, quien nos cuenta su verdad.



Vicepresidenta Aráoz, en Fuerza Popular dicen que Keiko es una ‘presa política’ de este gobierno. ¿Qué les respondería?

Creo que felizmente hay separación de poderes y hay instancias dentro del Poder Judicial. Espero que haya una casación. Esta casación que va a tener la Corte Suprema nos puede definir mejor el tema de la prisión domiciliaria y es una expectativa no solo de ellos, sino de todos los que vemos que a muchos políticos se les ha afectado con esto.



Los fujimoristas argumentan que se vive una ‘dictadura caviar’, que tienen a jueces y fiscales para actuar políticamente contra los opositores, ¿es verdad?

Yo no diría eso, porque le quieren poner una etiqueta, pero sí creo que debería haber más prudencia en el comportamiento de jueces y fiscales en el sentido de que la Fiscalía no tiene que ser mediática, más bien debe tomar acción y lo mismo los jueces, quienes nos tienen que dar garantías. Entonces, el espectáculo judicial está haciéndole mucho daño no solo a los políticos, sino al buen Estado de derecho que debe tener nuestro país.



Rosa Bartra me dijo hace un par de semanas que con este gobierno cada día hay más pobres e inseguridad ciudadana. ¿Qué tiene que decir?

Que se equivoca.... Las estadísticas son claras, la pobreza ha disminuido y esperemos que se siga reduciendo, y en términos de inseguridad ciudadana, también creo que hay que mirar las estadísticas de percepción de criminalidad. Todavía son altas, pero podemos decir que siguen bajando. El accionar de la policía es bastante bueno.

‘ESTAMOS CRECIENDO POCO’



¿Por qué no hay ‘chamba’?

Porque estamos creciendo poco, no es que no estemos creciendo. Estamos creciendo a un ritmo que no es lo suficientemente rápido. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos que promover más inversión privada, más actividad productiva y darle señales al mercado de que estamos invirtiendo. El segundo semestre va a ser mejor.



Bartra también aseguró que Vizcarra no tiene nada bueno que mostrarle al país...

Bueno, yo creo que las reformas políticas y judiciales, que están todavía en proceso, son buenas reformas y sí es un momento importante también para el presidente, para darle un impulso a la economía. Ahora, espero que el 28 de julio él pronuncie el discurso, estoy segura, de impulso a la infraestructura, de impulso a la inversión privada.



Si es la vicepresidenta del país, ¿por qué cree que la acusaron de estar ‘complotando’ contra el presidente?

Esa es una idea de un señor que se apellida Arana, que es el congresista Arana, de izquierda, de una izquierda radical. Como sabe que soy una persona que piensa en la economía de mercado, para que el pequeño empresario que tiene su pequeño negocio tenga éxito, o sea, no tenga problemas; y que nuestro país no sea una Venezuela, él me ve como opositora, porque donde yo voy, en las comisiones que me encuentro con él, siempre estamos en oposición. él quiere implantar el modelo venezolano acá y eso nos haría mucho daño.

(Fotos: José Rojas/GEC) Araóz consideró que tenemos que promover más inversión privada, más actividad productiva y dar señales que estamos invirtiendo (Fotos: José Rojas/GEC)

EL ASESOR



¿Está de acuerdo con los servicios del asesor del presidente, el argentino Maximiliano Aguiar?

Bueno, yo no evalúo los servicios del señor porque no lo veo, no estoy en contacto con él. El que tiene que evaluar los servicios de su trabajo es el propio presidente.



¿Le gustaría o ha pensado en la posibilidad de postular para ser presidenta de la república?

¡Ay! La verdad que después de esta experiencia espero descansar un tiempo y buscar una ‘chamba’ también que me permita estar en los próximos años. Si eventualmente regreso a la política, sí postularía, pero no ahora. No es un tema que me mueva en este momento.



¿Quién es responsable de que la economía esté creciendo tan poco y qué cree que se debe hacer?

Creo que son los mensajes que hay que dar. Efectivamente, es el Gobierno. Por ejemplo, en la inversión pública ha habido atrasos. Se ha originado un problema externo de precios internacionales, la crisis entre China y Estados Unidos, pero no nos podemos quedar, también hay un elemento de fomento a la inversión pública que ayuda a arrastrar a la inversión privada y hemos visto que las cifras no son buenas, por lo tanto, creo que los ministerios tienen que acelerar sus procesos de inversión…

Fuerza Popular expresó sus condolencias por fallecimiento del ex presidente Alan García. (Foto: Piko Tamashiro / GEC) Vicepresidenta cree Fuerza Popular ya no debería presidir la Mesa Directiva del Parlamento. (Foto: GEC)

LAS REFORMAS



Usted que está dentro de Palacio, ¿cree que existiría la posibilidad de un cierre del Congreso?

No creo, honestamente. Conversé muy de cerca con el premier y lo he visto, además, actuar tratando de encontrar los consensos. Estoy segura de que en esa búsqueda de acuerdos, se están encontrando salidas y ya hemos aprobado tres normas que se han consensuado con ellos.



¿Por qué considera que Fuerza Popular ya no debería presidir la Mesa Directiva del Parlamento?

Porque lamentablemente han tenido una gestión que no ha sido la más adecuada en los últimos años y, bueno, pasó lo que pasó con las diferencias que tienen entre ellos. El señor Salaverry era de su grupo y por discrepancias entre sus miembros, hemos perdido el ritmo de trabajo que deberíamos tener. Yo creo que le toca a uno que, por lo menos, busque consensos.



Explíquele a la población ¿por qué es tan importante que se concrete el proyecto minero de ‘Tía María’?

‘Tía María’ es un proyecto muy grande que va a traer ingresos muy grandes no solamente para la región de Arequipa, que digamos entre canon y regalía en los próximos 20 años hará más de 5 500 millones de soles, sino que también impulsa a otras actividades, entonces, va a generarles trabajo. ‘Tía María’ puede arrastrar en la construcción a un montón de gente y después, del mismo modo en la operación…

Consideró lamentable indicios sobre dinero que la empresas brasileñas habrían enviado a Nadine Heredia para garantizar obras en el gobierno de Humala. (GEC)

NADINE



Según los indicios fiscales, Nadine Heredia recibía dinero de los brasileños para garantizar obras en el gobierno de Ollanta Humala, ¿qué opina?

Lamentable, ¿no? Justo hemos visto ya declaratorias de los dueños de estas empresas brasileras, donde señalan a esta señora, y me da mucha pena ver esos casos, porque ninguna persona debe estar usando los recursos públicos o encareciendo los bienes públicos para la sociedad a través de coimas.



¿Está satisfecha con la gestión de este gobierno?

Nunca se está satisfecho con la gestión, ni con la mía cuando fui premier, pues me faltó hacer cosas. Estoy segura de que con el gobierno de Vizcarra queda pendiente mucho por hacer. Tengo la certeza de que se va a dar ese esfuerzo. Estoy coordinando con varios ministros para fortalecer algunas acciones y mejorar, porque tenemos que entregarle un país mucho mejor al ciudadano en el 2021.



¿El fiscal Pedro Chávarry pertenece a la organización denominada ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’?

Yo me voy a abstener de esa pregunta, porque el señor Chávarry me está investigando.

Alan García se suicidó la mañana del miércoles 17 de abril La muerte de Alan García fue muy dolorosa para Mercedes Aráoz.

Específicamente, ¿de qué la está investigando?

Es una acusación sin fundamento, de decir que yo hacía compra de votos. Eso es totalmente falso.



¿Por qué cree que el fujimorismo y el aprismo lo blindan?

La verdad es que hasta el aprismo ha votado diferente al fujimorismo en las últimas comisiones permanentes y subcomisiones. No entiendo por qué lo siguen blindando, o sea, no dejan que se investigue a gente del fujimorismo.



ALAN



Fue amiga y trabajó con Alan García, ¿qué sintió al enterarse de su suicidio?

Fue muy doloroso porque, como tú bien has dicho, era un amigo, fue mi jefe y conmigo siempre se portó bien.



Ha hablado últimamente con PPK, ¿cómo está?

Yo lo visito con frecuencia. Está delicado de salud todavía, pero bueno, trabajando en sus temas judiciales.

Antauro Humala podría postular a las elecciones en el 2021 La vicepresidenta se mostró preocupada ante la posibilidad que Antauro Humala llegue al poder en el 2021.

En una entrevista me dijo que se trataban de ‘hermanitos’ con el presidente Martín Vizcarra, ¿sigue siendo así?

De hermanitos (sonríe). Amigos, somos muy amigos, y sí hay una coordinación constante. Hace unos pocos días he tenido una reunión con él.



¿Le preocupa que ante tanta convulsión política pueda llegar un Antauro Humala o un Vladimir Cerrón al poder en el 2021?

Totalmente. Sí me preocupan los extremos de derecha o de izquierda. Cualquier modelo dictatorial es peligroso y más estos que quieren cambiar el modelo económico y convertirlo en Venezuela. Ya vemos los resultados de ese país. Perú ha reducido su pobreza a partir de llevar un modelo económico que genere empleo. Con esta generación de empleo hemos podido convertir a más gente a la clase media, bajamos de más de 50 a 20 puntos de pobreza y ojalá podamos seguir bajando más...



Muchas gracias, vicepresidenta, ojalá que se retome el camino del progreso...

Muchas gracias a ti.