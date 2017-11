Mercedes Araoz a Keiko Fujimori: "Imitemos lo que hace Gareca" [VIDEO y FOTOS]

POR: OSCAR TORRES



La actual primera ministra y también segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, recibió a Trome luego de la brillante clasificación de la selección al Mundial Rusia 2018 y, muy animada con la camiseta blanquirroja, se animó a tocar la coyuntura política.



Premier, en primer lugar, ¿qué le parece toda esta euforia que vive el país tras la clasificación de nuestra selección al Mundial?

Te imaginarás la felicidad que tengo, después de 36 años, de que veamos a nuestra selección llegar a la justa mundialista. Es buenísimo porque la gente se merece albergar otra vez la ilusión de que podemos ser un país diferente, más grande.



La ministra de Economía, Claudia Cooper, me dijo que esto va a generar impacto en su sector, con más consumo e inversión. ¿Es así?

Claro, de hecho ya estaba mejorando la economía. Hay varios factores: el crecimiento del valor de los precios de los metales; la inversión importante que vamos a hacer el próximo año, para el tema de la reconstrucción, va a demandar muchos trabajadores; los Juegos Panamericanos, donde también invertiremos fuerte; todo ello implica más crecimiento y por supuesto, la inversión privada que comienza a incrementarse. Estas son buenas señales, sumado al notorio entusiasmo de la gente y que empiece a consumir más. Tú ves que todos estamos comprando nuestros politos. Salimos a Gamarra a comprar...



Toda esta buena aura que se vive en la sociedad por el fútbol, ¿por qué no se da en la clase política? ¿Por qué tanto conflicto?

Es triste decirlo, pero hubo una empresa muy corrupta (Odebrecht) que ha causado mucho daño a nuestro país y muchos quieren envenenar el corazón de los peruanos diciendo que todos los políticos son corruptos, cosa que es un error.



¿Qué le parece que Fuerza Popular haya acordado acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez?

No comparto esa mirada. Hay que defender las instituciones democráticas del país.



Algunos medios y analistas hablan de que el fujimorismo pretende dar un golpe de Estado desde el Congreso, ¿opina lo mismo?

No, yo creo que se deben buscar los espacios de diálogo.

Obviamente, ellos cuentan con la mayoría de los votos, pero yo espero que con ellos realmente entablemos otra vez esos diálogos, que comenzamos a sostenerlos, al menos en mi gestión... Antes que vigilar nuestros intereses individuales, necesitamos pensar en nuestra gente.



Otros consideran que PPK vive arrinconado por esta arremetida fujimorista, ¿es verdad?

No, el presidente está todo el día trabajando y se muestra fuerte frente a muchas cosas, diseñando políticas públicas para salir adelante.



Mercedes Araoz

Se lo pregunté hace un tiempo y ahora se lo reitero, ¿cree que Fuerza Popular busca la vacancia presidencial?

No. Hay algunas figuras que de repente sean así, termocéfalas, porque las hay en todos lados, pero yo no creo que sea una política del partido entero, no todos andan buscando eso.



Trome, como la mayoría de ciudadanos, busca la gobernabilidad del país y el crecimiento económico, ¿qué le diría usted a Keiko?

¿Qué le diría a Keiko? Pues, imitemos lo que hace Gareca. Él ha unido a un equipo formidable, personalidades que podrían ser estrellas... ha unido esfuerzos para conseguir algo que el pueblo necesita: tener una ilusión con el fútbol. Podemos hacer lo mismo los peruanos.



Odebrecht comentó que su empresa habría contratado a PPK como asesor y que luego lo apoyó para su campaña del 2011. ¿Usted pone las manos al fuego por él?

Yo creo en el presidente. Él me ha afirmado que no ha participado en ninguna contratación y no ha recibido la plata. Por experiencia propia, esas cosas no las hace el presidente.



El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que si PPK había mentido a la Comisión Lava Jato, iba a tener problemas. ¿Qué le parece?

Me parece irresponsable decir algo sobre la base de un trascendido. Creo que tales acciones son erróneas. Uno no debe hablar sobre trascendidos, sino con pruebas en la mano y, más aún, alguien que ejerce la función de impartir justicia.



ALAN

Usted trabajó con Alan García, ¿considera que es un político honesto?

No he visto nada que me diga que él ha estado haciendo cosas deshonestas mientras yo trabajaba en el gobierno. Es más, me ha permitido realizar correcciones cuando había que hacerlas.



¿Siente que tanto ‘ruido político’ afecta su labor en el premierato?

Hace la ola más complicada, ¿no? O sea, hay que remar más fuerte.

Usted, como primera ministra, ¿a qué cosa le está dando prioridad en el corto plazo?

En el corto plazo, por ejemplo, la anemia ha sido uno de los temas al que le he dado la mayor prioridad... Es decir, debemos trabajar todos juntos para reducir la anemia lo más pronto posible. También estamos trabajando la Reconstrucción con Cambios, porque la gente que fue afectada por los desastres naturales necesita ser atendida rápidamente. Bastantes cosas se han hecho, pero todavía queda mucho por hacer y con mayor rapidez.



¿Qué mensaje de esperanza le daría a la población para el 2018?

Que realmente vamos a crecer, vamos a ver un país mejor, con más empleo, con mayores posibilidades y es el inicio de nuestra gestión con más fuerza, para ayudarlos a tener mejor calidad de vida.



¿Qué medidas concretas se están tomando para combatir la violencia contra la mujer y tantas violaciones?

Justo armé un comité de trabajo a nivel de ministros. Estamos sacando una línea de gestión. De hecho, por ejemplo, ya el Ministerio de la Mujer ha trabajado fuertemente esto de la Línea 100. Está en cooperación con los Centros de Emergencia Mujer, poniéndolos en todas las comisarías, capacitando a los policías también para que puedan atender adecuadamente a una mujer cuando sienta una emergencia. Está trabajándose en los centros y las casas de acogida, y estamos coordinando con el Poder Judicial para elaborar el listado de aquellos que han cometido el delito de agresión sexual.



Muchos piden la pena de muerte para violadores de niños, ¿por qué se opone?

Digamos que tenemos compromisos internacionales ligados a este asunto. Pienso que la solución no es matar. La solución es evitar. Yo sí creo en una cadena perpetua. Podemos sancionarlos, pero a lo que me resisto es a ejecutar una práctica del ‘ojo por ojo...’. Sí, usar un mecanismo de sanción mucho más sólido.



Gracias, primera ministra Aráoz, ojalá vengan tiempos mejores en nuestra política...

Gracias y que así sea.



Le cree a PPK cuando asegura que no recibió dinero de Odebrecht y afirma que la economía ya se está reactivando, por lo que el otro año será mejor Imitemos lo que hace. Le cree a PPK cuando asegura que no recibió dinero de Odebrecht y afirma que la economía ya se está reactivando, por lo que el otro año será mejor Imitemos lo que hace. Le cree a PPK cuando asegura que no recibió dinero de Odebrecht y afirma que la economía ya se está reactivando, por lo que el otro año será mejor Imitemos lo que hace.

"Estaba de novia, pero ya terminé "



Primera ministra, ¿usted también se va a casar, como me confesó en exclusiva la congresista León?

¿Yo? No (sonríe). Estoy soltera y sin compromiso.



¿Ya no sigue de novia?

No, nada. Terminó.



¿Era médico, no?

Sí. Es médico todavía, pero ya no es mi novio (sonríe).



Con todo respeto, ¿se considera atractiva?

¿Yo? ¡Ay, hijo! Ya, con las justas... Bueno, me cuido. Hay que cuidarse, pero no, ahí nomás. Me dedico a trabajar.



¿Qué hace en sus ratos libres?

¿Libres? ¿Existen ratos libres (risas)? Duermo y trato de dormir.



¿A qué personaje admira?

Hay tantos. En lo más cercano, a mis padres, y en el plano internacional, me encanta el Papa Francisco. Así que estoy feliz de que venga, porque es un sumo pontífice liberal (sonríe).



¿Qué libro está leyendo actualmente?

Estoy leyendo un libro de publicó Carlos Paredes: ‘La hora final’.



¿Qué jugador le gusta de la selección?

Todos son lindos, me encantan, trabajan en equipo y eso me fascina.



¿No hay ninguno que sobresalga?

Bueno, Guerrero es el más querido, más conocido, pero lo que me gusta de la selección es que trabaja en equipo. Eso marca una diferencia sustancial. No es un equipo de ‘estrellas’ individuales, sino uno que trabaja en conjunto.



Gareca tiene cábalas, ¿usted también?

Algunas. Jamás pasaré debajo de una escalera.



¿Lugar del Perú?

Chachapoyas me encanta y el Cusco también es muy lindo.



Gobierno...

El Gobierno trabaja duro para servir al Perú.



PPK...

Un gran líder.



Mercedes Aráoz...

Su acompañante en el trabajo.