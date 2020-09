Por: Oscar Torres

El 30 de setiembre se cumple un año de la disolución del Congreso. Desde ese día ella vivió su propio confinamiento, paradójicamente, sin presagiar que en marzo llegaría la pandemia. Mercedes Aráoz vuelve. Esta vez con su libro autobiográfico: ‘Meche. Motivos, causas y razones de una vida’. Por tal motivo, Trome conversó con la exvicepresidenta de la República y cuenta su verdad.

Meche, ¿si hubieras estado en el actual Congreso, habrías votado a favor o en contra de la vacancia de Martín Vizcarra?

Tal como lo dije en la época de PPK, se ha abusado de dos figuras que deben ser usadas solo en los extremos: de la vacancia y del voto de confianza. Me hubiese mantenido como cuando fue el caso de Kuczynski, que él debe ser juzgado después de que terminara su mandato.

Tú has comentado que tenías una relación muy cercana con el presidente, incluso lo llamabas ‘hermanito’, ¿cuándo se rompió?

Ha sido un proceso. La desconfianza se crea porque no contestaba mis llamadas cuando estábamos en medio de la primera crisis, cuando él estaba en Canadá y no quiso venir de inmediato, yo era la primera ministra en ese momento.

¿Y después?

Luego ya no colaboró para asegurar de que hubiera una real protección de la institución presidencial (PPK) y dejó que pasara porque, claro, él esperaba la sucesión constitucional.

¿Hasta qué punto llegaba el grado de amistad entre ustedes?

Parábamos en mi casa. Almorzábamos juntos todos los días. Compartíamos hasta el plato porque yo comía menos que él y eso era parte del compartir diariamente. Celebré su cumpleaños con mis amigos llevándolo a una peña.

El entorno del presidente ha dejado entrever que te tenía desconfianza y por eso te apartó, ¿hiciste algo o hablaste en su contra en algún momento?

No. Buena parte del tiempo hemos hablado, sobre todo en la época del gobierno de PPK. Hablaba bien de él. Mi preocupación era que él fue quien se estaba apartando.

COMPLOT CONTRA PPK

Diversos analistas sostienen que Vizcarra complotó con (César)Villanueva y el fujimorismo para llegar a Palacio, ¿crees que fue desleal con PPK?

No tengo las pruebas, pero hay muchas evidencias. El mismo hecho de cómo conformó el gabinete era como un premio a todos los que llevaron a la caída de PPK porque ahí estaban las diferentes fuerzas representadas.

¿En serio llamaban a Canadá en esos momentos cruciales y no respondía?

Sí, no me contestaba. Yo lo mandé llamar a través del embajador Luna, que era su jefe, canciller en esos momentos, y tampoco vino con la excusa de que ya había hablado con PPK y no iba a venir, era una excusa falsa.

También has dicho que PPK es una buena persona pero que de alguna manera tenía actos que hacían sentir mal a Vizcarra, ¿a qué te refieres?

PPK en general es una bellísima persona y se preocupa a veces de cosas pequeñitas, pero a veces tiene gestos y no se da cuenta de que se está equivocando en el trato con las personas. Me ha pasado a mí también, lo que pasa es que yo soy de las que supero las cosas rápidamente. Martín es una persona que suele guardar rencores.

¿Por ejemplo?

Detalles de que no lo llamaba para que estuviera en una reunión. Él creía que tenía que estar presente con él al lado todo el tiempo. Y yo le decía: ‘Oye, para hacer eso tenemos que estar nosotros con PPK más bien, no esperando que nos llame sino haciéndole presente y ofreciéndonos a ayudarlo…’.

Carlos Bruce dijo que a Vizcarra lo eligieron porque había muchos ‘blancos’ y faltaba un provinciano, ¿qué piensas?

No creo que haya sido eso, sino porque había una tendencia en todas las planchas de que hubiera una mujer, alguien que represente a provincias y, bueno, alguien de la capital definitivamente, y esa era la combinación. ¿Cuál era el orden? Era diferente. Eso ha sido una decisión de PPK.

‘ME MINTIÓ VARIAS VECES’

Tú lo has calificado como desconfiado, inseguro y que te mintió varias veces, ¿a qué te refieres?

Sí, varias veces me ha hecho muchas promesas y no ha cumplido y ha mentido diciendo cosas como ‘efectivamente regreso en la tarde a conversar contigo’. Me mandó un mensaje. Esa misma tarde nunca apareció. Me dejó plantada, por ejemplo. Y al día siguiente, que era Día de la Amistad, me manda un mensaje desde el avión diciéndome: “Ya regreso a Canadá, que tengas un feliz Día de la Amistad”. Una prueba de la falta de respeto a la verdad.

Un año después de haber jurado como presidenta en el Congreso, ¿te arrepientes de haberlo hecho?

Es que yo no juré presidenta. Yo tomé una encargatura. Efectivamente, las formas no son las más bonitas ni las más adecuadas, pero a mí me tocaba si el Congreso lo suspendía porque había hecho un acto que para nosotros en ese momento era una infracción a la Constitución y el Tribunal Constitucional tampoco tenía un acuerdo pleno, es cierto que ya falló cuatro a tres, pero había muchos visos de que el tema era inconstitucional. Sigo pensando que lo era.

¿Conociste a Mirian Morales y a Karem Roca?

Sí, a Karem en la campaña. Karem era una persona que moría por el señor Vizcarra, o sea de un amor filial muy fuerte, para llamarlo así. Ella lo decía así y sí era muy muy pegada a él, y a Mirian la he conocido posteriormente en la época ya del gobierno. Ahí he tenido relación porque él la puso a Mirian como el enlace con la bancada PPK inclusive.

¿Por qué crees que la señora Morales tenía tanto poder en Palacio incluso más que los ministros, según comentan?

La verdad, no sé. Ese poder se lo dio el presidente básicamente, porque sí se sabía que ella era la que tenía el poder.

‘RICHARD SWING’

¿Conociste a ‘Richard Swing’? ¿Alguien te lo presentó?

Yo tengo una foto con él en un avión pero no me acuerdo de él. Sé que me mandó mensajes, pero lo único que hice fue decirle gracias y punto. No lo conocí.

¿Quién crees que dio la orden para pagarle esos contratos al cantante en el Ministerio de Cultura?

…De las conversaciones grabadas había un intento de tapar estas visitas y un intento de cubrir la verdad e inclusive escondiendo pruebas, lo que hace sospechar de que puede ser una orden directamente de las más altas esferas.

LOS AUDIOS

Hablando de los audios, ¿qué sensación te genera haber escuchado esas grabaciones al presidente?

Me chocó porque, bueno, sabía que no solía decir la verdad, pero no sorprenderse, por ejemplo, ante el hecho de que su secretaria le diga que querían poner un fiscal corrupto y él, en vez de decir vamos a denunciarlo, no lo denuncia, llama la atención el ocultamiento. Lo otro son chismes, no puedo juzgarlo, pero las conversaciones que él tiene sí son muy delicadas. Tienen que ser investigadas por el Ministerio Público y cuando termine su mandato ya se tomen cartas en el asunto.

Por lo que se conoce hasta el momento, ¿ves indicios de corrupción en el Jefe de Estado?

En esos actos pareciera, ¿no? pero por eso digo que tiene que ser investigado. Yo no soy fiscal ni juez, o sea creo que la fiscal de la Nación ya tiene documentos para empezar a investigar cuando termine su mandato y podrá acusarlo o no según sus investigaciones.

¿Tu retiro de la política es definitivo?

Sí, ya no estoy en política, estoy trabajando plenamente en mi vida académica y pienso continuar ahí.

Meche, dime la verdad, ¿qué es lo que más te dolió que te hizo Vizcarra?

Faltar a la verdad constantemente y no ser una persona que actúe con lealtad. La lealtad es un valor muy importante y yo soy una persona leal, entonces ese sí es un tema que yo he sentido como una traición.

Acá cierro el tema. Ese 30 de septiembre cuando llegas a tu casa, ¿qué encuentras en el ascensor?

Encuentro una nota como desagradable, pero, bueno, simplemente pido que la borren y sigo adelante.

¿Qué decía el mensaje?

Un insulto, un insulto que no recuerdo atacándome por haber tomado una decisión. Yo defiendo la Constitución antes que nada…

FORSYTH Y URRESTI

¿Qué opinas de que George Forsyth esté liderando las encuestas para el próximo año?

Espero que traiga propuestas. No conozco las propuestas que él trae. Es un personaje muy popular ciertamente, cae simpático, pero creo que tiene que comenzar a trabajar y presentar propuestas si es que va a ser candidato.

¿Por qué ves con peligro lo que denominas ‘populismo irresponsable y autoritario’ de Urresti?

Yo veo con peligro cualquier acto de caer bien y hacer cosas que te desbaratan todo un sistema que ha hecho posible que el Perú crezca y se desarrolle. Que hoy día tenga los ahorros que ha tenido para poder enfrentar la pandemia, que ha permitido reducir la pobreza, que hoy día estamos retrocediendo trágicamente después del mal manejo que ha habido en estas circunstancias, pero que sigamos ahondando en eso es llevarnos al abismo y eso es muy peligroso.

¿Aún le ves chances a Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori también tiene un grave defecto. Es una persona que no actuó como una estadista habiendo tenido todo el poder y espero que haya aprendido su lección, pero no sé.

Si alguien insiste, tipo Hernando de Soto o Fernando Cillóniz, para convocarte a una plancha presidencial, ¿aceptarías?

No, no. Les tengo mucha estima y espero que se unan la mayor parte de estas personas que están en el centro, centro derecha, para lograr un gobierno de inclusiones.

Tú eres economista, ¿qué consejos prácticos darías para reactivarnos en estos tiempos de crisis?

Yo creo que la reanudación de actividades ha sido muy lenta y ahora vamos a tener que gastar pero tenemos que ser más eficaces y eficientes en el gasto y haber medidas de austeridad desde el gobierno también porque hay gastos que son superfluos que se siguen haciendo, en cambio el gasto que sí es necesario no lo veo haciendo, tenemos que ordenarnos mucho más y menos burocráticos para actuar.

Gracias , Meche, ojalá vengan tiempos mejores…

Gracias a ti.

‘MECHE: MOTIVOS, CAUSAS Y RAZONES DE UNA VIDA’

Meche, ¿qué te animó a escribir un libro?

Ha sido un proceso de reflexión más que nada, de conocerme, de ver de dónde venían mis decisiones, mi forma de ver el mundo.

Mucha gente te ve como ‘pituca’, ¿qué comentario te merece?

Es muy gracioso, porque no lo soy. Soy una mujer que ha nacido en Jesús María, porque ese era mi primer barrio, y crecí en Pueblo Libre. He vivido en Magdalena hasta hace diez años. Soy una persona de clase media que me he hecho a partir del esfuerzo de mis padres que invirtieron en mi educación y de mi propio esfuerzo.

¿Qué lecciones te está dejando esta pandemia?

Muchas. Es muy doloroso ver a muchas familias divididas. Yo misma veo a mi hija por Internet. Hace un año que no la veo porque no puede venir a verme o yo ir a verla. He perdido gente conocida con la que tenía una relación de cariño. Da mucha pena porque hemos perdido además en pocos meses todo lo logrado en treinta años.

¿Cuál es el principal mensaje que quisieras que llegue al lector?

Que nosotros felizmente somos resilientes, somos fuertes y podemos reconstruir el Perú, pero que no crean en las promesas falsas.