Mercedes Aráoz: "Pedro Chávarry usa la Fiscalía como herramienta política" | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

Por: Óscar Torres



Las aguas están movidas en la política peruana. Acusaciones por todos lados. Trome conversó con la actual vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, quien nos dice su verdad.



Vicepresidenta Aráoz, usted escribió en un ‘tuit’ que no le asustan los ‘fiscales sicarios’. ¿Se refirió al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry?

¡Ay! Claro. O sea, este señor usa la Fiscalía como una herramienta política. Cada vez que alguien hace una opinión política, como es mi caso, porque yo soy una congresista de la república, nos amedrenta con papeles. Nos acusa.



¿Qué salida ve a la situación de Chávarry como líder del Ministerio Público, porque lo acusan de tener vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’?

Mira, yo no soy fiscal para acusar a nadie, pero efectivamente su prestigio está muy deteriorado por eso; además, porque en la Fiscalía lo han acusado y otros fiscales lo vinculan. También hemos escuchado sus grabaciones, hemos visto que al señor lo jalan en sus exámenes con 06 y después aparece con 16. Tiene grandes cuestionamientos.



Diversos analistas y líderes políticos señalan que el fujimorismo y el aprismo lo están ‘blindando’, ¿es cierto?

Yo no puedo afirmar eso, pero lo que sí creo es que él no está custodiando el prestigio de una institución que nosotros respetábamos, como era el Ministerio Público.

Esta denuncia contra usted, PPK y Bruce, ¿le preocupa?

No, porque es una tontera. Está tan mal hecha que digo: Una ‘taba’ el señor, ya que no sabe ni siquiera cómo se hace un Presupuesto de la República... Por ejemplo, me acusa porque el Congreso aprobó una ley de modificación presupuestal y de ampliación de presupuesto en marzo y que después la volvió a repetir igualita con otra ampliación, ya cuando estaba Martín Vizcarra de presidente; es decir, el tipo no entiende nada, y fue aprobada por el Congreso. Entonces, ahora diríamos que todos esos legisladores también tendrían que enfrentar esa acusación constitucional.



Concretamente, a usted la señalan como negociadora de votos para evitar la vacancia de PPK. ¿Qué tiene que decir?

Nada, que es falso.



¿Cree que esta denuncia es una respuesta a lo acontecido con José Domingo Pérez y Keiko Fujimori?

Sí tiene que ver con el señor José Domingo Pérez, porque lo ha citado a él (Chávarry), bueno a mí también me citó el señor Pérez el viernes, porque me han mencionado en ese caso, en ese juicio, pero no me asusta que me vengan a entrevistar los fiscales, ya que voy a dar mi testimonio, nada más.

LA PRISIÓN DE KEIKO



A propósito, ¿cuál es su opinión de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori?

A mí no me parece. Creo que es un exceso y lo he dicho varias veces, no es novedad. Hay que mirar esa cosa de la prisión preventiva con mucho cuidado, porque altera las reglas de juego...



El fiscal José Domingo Pérez ha recibido respaldo de la población, pero se comenta que hay un plan para sacarlo, ¿qué piensa?

Bueno, por lo menos Chávarry ha demostrado que cambió a una persona que trabajaba con él en la investigación. Está moviendo a todos los fiscales y ya le dijo que ‘él lo puede cambiar en cualquier momento’ y el propio fiscal ha dicho, eso es como para amedrentar a los testigos que puedan colaborar.



Chávarry ha señalado que podría removerlo, justamente, en cualquier momento. ¿Le parece que estaría interfiriendo en las investigaciones contra Keiko y Alan?

Está interfiriendo en casos. Eso es una cosa clarísima. Ha cambiado, por ejemplo, al fiscal que ve el tema de Chinchero, a pesar del conocimiento que pueda tener. Todo eso demuestra que está entrando. Un fiscal de la Nación no puede interferir en los casos y eso es muy delicado.



Algunos fujimoristas han señalado que los llamados ‘caviares’ pretenden bajarse a Chávarry para ‘blindar’ a PPK y Villarán. ¿Qué opina?

Eso me parece falso. Lo que estamos diciendo es que aquí estamos teniendo a un señor con muy mal precedente, porque hay hasta grabaciones de él interviniendo en decisiones que se vinculan directamente con el tema de los delincuentes del Callao. Usted está viendo lo que ha pasado... Un sicario llegó a un baño turco y mató a un delincuente que, aparentemente, era un colaborador eficaz. Él va a ser el fiscal que está vinculado a esos jueces y a esos tipos que están protegiendo delincuentes que matan gente en el Callao.

PPK



El excanciller Tudela ha dicho que PPK está investigado por gestiones de sus empresas a favor de Odebrecht...

Está equivocado. Es otra investigación, no es este caso y en esa investigación el presidente está, por supuesto, demostrando que él no ha hecho ninguna una cosa corrupta. Si alguna vez su empresa ha dado alguna consultoría, en algún momento, ha sido todo por vía legal. Haciendo las consultorías y pagando sus impuestos...



¿Qué sensación le produce ver tantos enfrentamientos políticos en el país?

A mí me da mucha pena, pues realmente estamos perdiendo el tiempo. Esta semana, por ejemplo, bien que haya un informe Lava Jato, pero el debate ha sido lo más infructuoso posible, no hemos podido decir: ‘Ok, qué vamos a recomendar como Congreso para que estas cosas como Lava Jato no se repitan’. Han sido días en los cuales lo único que decimos es que ‘yo soy de izquierda y te odio’, ‘tú eres de la ultraderecha y te odio’, ‘tú eres ppkausa y te odio’.¿Qué estamos ganando con eso? El país lo único que manifiesta es ‘con este Congreso no vamos a ningún lado’.



Opositores al Gobierno señalan que el presidente Vizcarra no está gobernando, está politizando la justicia y solo se deja llevar por las encuestas...

Eso es una tontería. El presidente Vizcarra está trabajando. Su equipo está trabajando. Él hace dos días ha visto el tema de la anemia, el lanzamiento de la campaña. Estamos haciendo la activación para lo del Bicentenario, el tema de las inversiones privadas que están entrando es importante, el asunto del destrabe de algunos proyectos es importante, como el aeropuerto de Lima, y se están dando. Se está avanzando en la gestión.



Ahí quería llegar... Está bien que se combata la corrupción, pero ¿qué obras concretas se están haciendo a nivel país?

Por ejemplo, el destrabe del aeropuerto es fundamental. Ya viene el destrabe de la Línea 2 del Metro de Lima, está avanzándose en proyectos de irrigación como Majes Siguas, otro proyecto importante es, si no me equivoco, Chavimochic. Entonces, todas esas cosas van a generar un impacto importante y la inversión pública, el último mes, ha crecido más de 30 %, y ahora que hay cambio de autoridades, se está trabajando con ellos para que no pare, para que fluya y siga creciendo la economía.

Algunos expertos sostienen que la economía está estancada y ha aumentado el desempleo. ¿Es verdad?

No, la data que tenemos muestra que hay crecimiento del empleo formal. Nosotros, los que estamos en el Legislativo, debemos sentarnos a hacer una agenda propositiva y uno de los temas centrales es bajar la informalidad y aumentar el empleo formal y eso lo podemos hacer destrabando ciertas leyes que hoy día atoran toda la reforma laboral.



‘GOLPE’



Alan García ha cuestionado a Vizcarra y habló de un ‘golpe’. ¿Cree que está asustado por su situación legal?

Espero que no, porque yo creo que el presidente sabe que las obras que hicimos, por lo menos muchos de sus ministros en su gobierno, no fueron trabajando ilegalmente.



El congresista Manuel Dammert ha sostenido que esos millones que están en Andorra tendrían vínculos con Alan García. ¿Qué cree?

Hasta donde yo sé, la persona que está investigada por ese tema es un señor de apellido, bueno uno es Cuba, y Atala creo, que tienen esas cuentas en Andorra. No sé más del caso. No puedo decir que sean de algunos otros personajes.



¿Les preocupa a ustedes el tema Chinchero? ¿Cuál sería el ilícito en ese caso?

Hasta ahora no sé cuál es el ilícito. La obra no se dio. La adenda no se ejecutó. Es decir, la intención del Gobierno era acelerar el proyecto, pero no había nada ilegal en ese proceso.



Gracias, vicepresidenta Aráoz...

​Muchas gracias.