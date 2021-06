Como una ‘novela’ calificó el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, los audios difundidos por el exministro Fernando Olivera, donde supuestamente Vladimiro Montesinos habla de ayudar a la candidata presidencial Keiko Fujimori a ganar las Elecciones Generales.

“Lo que ha sostenido el señor Olivera es una novela que está armada entre quienes son enemigos públicos de Keiko… Recuerden que Montesinos es una persona no querida por Keiko”, señaló de forma tajante.

Solicitó que se realice cualquier tipo de investigación. Del mismo modo, consideró como una ‘condecoración’ que Montesinos, quien lo llamó ‘h…’ en los audios, no haya tenido palabras de elogios hacia su persona.

INVESTIGAR

Por su parte, el asesor legal de Perú Libre, Ronald Gamarra, indicó que la denuncia hecha por Olivera debe ser investigada por la Fiscalía.

Agregó que terceros no deben intervenir para alterar la voluntad popular e impedir la proclama de Pedro Castillo como presidente.

“Esos audios deben ser cotejados para verificar su autenticidad, a partir de ahí avanzar con las investigaciones”, manifestó Gamarra.

GARANTÍAS

En tanto, Olivera, durante una entrevista radial, solicitó garantías para el oficial del Ejército (r) Pedro Rejas, quien es la persona que le entregó los audios del caso ‘Vladillamadas’.

Agregó lo siguiente: “Cumpliendo un deber democrático y patriótico he presentado pruebas. Aquí no hay duda. Evidentemente, la mafia, la corrupción, me han hecho recordar a cuando presentamos el video del 14 de setiembre del 2000, cuando tumbamos a la mafia de Montesinos”.

De otro lado, el abogado Guillermo Sendón rechazó las acusaciones de Olivera de participar en un supuesto intento de manipulación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “No tengo ninguna vinculación ilegal con el magistrado Luis Arce (exintegrante del máximo ente electoral del país)”, precisó.

MARINA E INPE

Se informó que la Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) vienen investigando las llamadas telefónicas que Vladimiro Montesinos realizó desde la Base Naval del Callao los días 10 y 23 de junio.

Esos días, el ‘Doc’ pidió permiso para comunicarse con su pareja, pero realizó llamadas a personas ‘no registradas ni autorizadas’. También se detalló que, mientras se lleven a cabo las investigaciones, Montesinos no podrá realizar ninguna llamada telefónica.

OPINIONES

Indira Huilca: “Es un verdadero escándalo que Vladimiro Montesinos esté preparando un fraude a favor de Keiko Fujimori…”.

Jorge Montoya: “Los audios difundidos deberían de investigarse, porque este tipo de pruebas se prestan a manipulación…”.

Carlos Rivera: “Hace 20 años Vladimiro Montesinos fue capturado. Ahora, el fujimorismo destruye la democracia...”.