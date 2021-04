Mijael Garrido Lecca es blanco de burlas por crítica sin sustento a ‘El Peruano’

SE HIZO TENDENCIA. Mijael Garrido-Lecca volvió a convertirse en el blanco de las redes sociales por una crítica - que después borró - al diario ‘El Peruano’. Según el exconductor de televisión, el medio del Estado no fue neutral por poner en su portada una entrevista con la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza.

“Curiosa la portada de hoy de El Peruano: el gobierno se auto proclama ‘neutral’ y justo encima del titular hay una tremenda abridora con entrevista a una candidata a menos de 10 días para las elecciones ¿Eso es ser neutral?”, escribió el abogado en su cuenta de Twitter, aunque después eliminó el mensaje.

El diario El Peruano le contestó de inmediato y aclararon que hacen lo mismo con todos los postulantes al sillón presidencial. “El Peruano garantiza la total neutralidad en su cobertura electoral. Todas las entrevistas a candidatos presidenciales realizadas en Andina Canal Online tuvieron el mismo espacio y ubicación en nuestra edición impresa para exponer sus propuestas”, escribieron en Twitter.

Mijael Garrido-Lecca hizo crítica sin fundamento al diario 'El Peruano'

Mijael Garrido-Lecca cayó en cuenta del lapsus que cometió y pidió disculpas por su crítica desinformada. “Puse un tuit (que he borrado) criticando que el diario El Peruano ponga a una candidata en portada en primera plana a tan pocos días de la elección. El mismo diario me ha explicado que lo han hecho con todos los candidatos. Imagino que el orden fue por sorteo. Mi error, me disculpo”, escribió.

Puse un tuit (que he borrado) criticando que @DiarioElPeruano ponga a una candidata en portada en primera plana a tan pocos días de la elección. El mismo diario me ha explicado que lo han hecho con todos los candidatos. Imagino que el orden fue por sorteo. Mi error, me disculpo. — Mijael Garrido Lecca (@MijaelGLP) April 2, 2021

SE BURLA EN REDES

Tras la polémica, ‘Mijael’ se hizo tendencia en Twitter y muchos usuarios se burlaron de su lapsus y hasta le crearon memes. “Ya no me pregunto como Mijael no pudo aprobar su tesis, ahora me pregunto cómo pudo pasar de ciclo en la universidad”, “No se burlen chicos, Mijael se ha sacrificado para que la gente se deje de burlar de porky y ahora el chiste sea él, jugada maestra”, “Mijael por qué te superas cada día”, fueron algunos de los tuits.

