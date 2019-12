¡Habló! Mijael Garrido Lecca usó sus redes sociales para - por fin - pronunciarse sobre la investigación del portal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ‘Somos Periodismo', la misma que puso al descubierto siete mentiras del candidato aprista, entre ellas su tan comentado falso cargo de capitán dentro de Ejército Peruano.

“La suma de una serie de hechos bastante contundentes me llevó a generar convicción de que el ascenso se daría; no se dio. Me equivoqué al dar por hecho algo que, por certeza que yo tuviese no había sido formalizado”, escribió en su cuenta de Facebook. “Fue un error del que me arrepiento”, agregó.

Asimismo, aseguró que no solo es Teniente de Reserva, como expuso el Ejército en un comunicado enviado a la periodista Laura Grados de Utero.pe. En ese sentido, detalló que llevó tres supuestos programas extra 'en aras del cumplimiento de un plan piloto’, participó en unas charlas de inteligencia y llevó un curso especial de combate militar avanzado cuerpo a cuerpo.

Pero allí no quedó todo. Mijael Garrido Lecca añadió que sí ha sido condecorado, otra afirmación que ha sido negada por el Ejército Peruano. “Recibí la Medalla Comando Conjunto y Recibí también la Medalla de Honor de la Marina en el grado de Caballero”, indicó además de agregar que ha impartido más de cinco conferencias sobre Inteligencia y Sendero Luminoso en diversas escuelas del Ejército.

Finalmente, se refirió a su supuesta estancia en el VRAEM y aseguró que ha participado en varias actividades multisectoriales en la zona. “Es más, me encontré con el señor Augusto Bedoya (Gerente de RRHH de América televisión) y claramente se sorprendió también al verme armado y uniformado”, indicó.

“Nuestro Ejército no se mancha. Que haya personas que, por proteger sus lentejas sean capaces de mentir tan abiertamente, es un tema -justamente- de esas personas (...) El hecho de que haya cometido el error de dar por cierto algo que yo así lo consideraba (principalmente porque me sentía muy orgulloso de haber servido desinteresadamente a mi país) no quita que me sienta inmensamente honrado de formar parte de las filas de la reserva de nuestro Ejército en donde siempre estaré a disposición de mis superiores para contribuir en lo que se estime pertinente”, finalizó el candidato aprista.