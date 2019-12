El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó este miércoles la resolución que declara fundadas las apelaciones de Mauricio Mulder, Nidia Vílchez, Mijael Garrido Lecca, José Pimentel y otros candidatos del APRA cuyas postulaciones han sido habilitadas para las elecciones del 2020.

La semana pasada el Jurado Electoral Especial de Lima Centro había observado sus candidaturas, debido a que los referidos candidatos fueron designados directamente por la Comisión Política del APRA, pese a no haber participado en las elecciones internas. Dicha entidad arguyó que JEE argumentó que la dirigencia del Partido Aprista no se encuentra inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas; por tal motivo, no procedían las postulaciones.

El pleno del JNE levantó dichas observaciones realizadas anteriormente por el JEE de Lima Centro y "les permite a estos candidatos a continuar con sus actividades dado que se pudo explicar sus procedimientos internos de designación”.

Este miércoles se reveló que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió las 85 causas elevadas en apelación por los Jurados Electorales Especiales (JEE) referidas a la inscripción de listas de candidatos a las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero próximo.

(Documento: JNE)