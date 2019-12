INDIGNADÍSIMA. Así se mostró Milagros Leiva durante la franja electoral de su noticiero en ATV, donde recibió a Angela María Girón, una joven candidata al Congreso por el partido Alianza para el Progreso.

En un primer momento, la periodista criticó que la postulante al parlamento se haya cambiado de partido dos veces, ya que primero simpatizaba por Acción Popular y ahora representa a la agrupación política de Richard Acuña. “Ese es el problema de nuestro país señora, perdóneme que se lo diga directamente”, dijo Leiva. “¿No le ligó con la Lampa y ahora me voy con la ‘plata como cancha’?”, criticó.

En ese sentido, comparó a la candidata con la excongresista Yeni Vilcatoma, quien en un primer momento estuvo en Fuerza Popular y ahora se presenta al parlamento por Solidaridad Nacional. “Su historia comienza con transfugismo”, arremetió.

Girón trató de cambiar el tono de la entrevista y se centró en su principal propuesta para llegar al Congreso. Sin embargo, su ‘ley del emprendedor’ indignó aún más a Milagros Leiva. “Consiste en que los jóvenes podamos constituir nuestra empresa en menos de 24 horas y también crear y aperturar nuestra cuenta bancaria en 24 horas”, explicó.

“No entiendo la ley ¿usted no podía sacar una tarjeta en 24 horas?”, le preguntó la periodista. “No. Cuando creas tu empresa te demoras más de un mes en la constitución y te demoras también para crear tu cuenta bancaria”, contestó la candidata.

“Señora, yo acabo de formar mi empresa y no me he demorado nada. No puedes mentir pues Ángela diciendo que es complicado. Al contrario, es muy fácil formalizarse, lo complicado es ser informal”, arremetió Leiva. “Me parece que no debe mentir a la hora de pretender lograr un escaño”, agregó indignada.

Milagros Leiva se indigna en vivo con candidata de Alianza para el Progreso. (Trome)