Milagros Leiva llama 'vizcarrista' a Daniel Salaverry y se desata tenso momento en vivo | VIDEO | FOTOS

Un tenso momento en vivo protagonizaron esta mañana Daniel Salaverry y Milagros Leiva , durante una entrevista para ATV Noticias. En el encuentro, la periodista puso incómodo al expresidente del Congreso al mencionar su afinidad con el gobierno de Martín Vizcarra.



En un primer momento, Salaverry calificó de 'triste espectáculo' el de los excongresistas que se situaron en las rejas del congreso para pedir que los dejen pasar. "¿Lo están haciendo por el Perú y la democracia o para no perder su inmunidad y su sueldo?... ¡por favor!", dijo el exparlamentario.

En ese sentido, aseguró que muchos de los parlamentarios del disuelto Congreso están en pánico ya que dentro de poco se les acabará la inmunidad parlamentaria y tendrán que ser procesados por la justicia.

"Ellos dicen que cuando usted fue presidente, usted fue un emperador y que hacía lo que quería. No tenía ni siquiera consideración a la Mesa Directiva, eso han dicho sus expresidentas" , indicó Milagros Leiva.

Indignado, Daniel Salaverry explicó que los otros tres vicepresidentes fujimoristas que integraron la Mesa Directiva retiraron su firma para que no se lleve a cabo el concurso público para que quienes ingresar al Congreso lo hagan por su meritocria. "Esos son los que me critican", agregó al mismo tiempo que aseguró que la aprobación en su gestión se triplicó.

"Usted dice que su gestión fue la mejor, pero tampoco es que en su año la gestión de Vizcarra mejorara ¿o si?, porque si es así nómbrenme las obras y los proyectos porque entonces yo estoy leyendo otra realidad, estoy informando otra cosa", dijo fastidiada Milagros Leiva.

"Yo creo que estás confundiendo las cosas porque yo no soy parte del Gobierno de Vizcarra ni lo he sido" , indicó Salaverry. "Pero usted ha sido 'vizcarrista' pues, eso es lo que dicen ellos", contestó la periodista.

Es en ese momento que Daniel Salaverry pierde la paciencia y le contesta con todo a Leiva. "El hecho de que lo repitas 20 veces no lo convierte en verdad", dijo. "No lo voy a repetir 20 veces, no se moleste ni se pique", arremetió la periodista.

Milagros Leiva comentó que los fujimoristas aseguran que 'el gran coordinador' para que 'Vizcarra llegue al poder' fue Salaverry y Villanueva. "Si tienen alguna prueba que la saquen", dijo el exparlamentario.