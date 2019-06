Milagros Salazar mandó a callar a profesora en Comisión de Educación: "¡No le he dado la palabra!"

Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, mandó a callar a una profesora cuando la docente fue citada a la Comisión de Educación del Congreso de la República.

Milagros Salazar, quien es presidenta de la Comisión de Educación, citó a Jessica Simón Valcárcel, exdirectora de Educación Primaria de la Dirección General de Educación Básica Regular, y a Patricia Gastulo Huaytalla, exdirectora de Educación Secundaria-ambas funcionarias en la gestión de la ex ministra de Educación, Marilú Martens- el pasado 22 de mayor por los textos de secundaria que contienen un link de connotación sexual.



"En esos textos, uno de ellos dice que está de moda el sexo anal, que está de moda tener relaciones en grupo, ¿esto es educación sexual integral? ¿Eso orienta a nuestros niños? ¿Cuántos embarazados adolescentes (hay), cuántos con VIH? Hoy está de moda el sexo anal, mañana no sé qué estará de moda", cuestionó Milagros Salazar.



Luego, Milagros Salazar preguntó a Jessica Simón sobre los nombres de las personas del equipo de coordinación de los textos escolares, sin embargo, la profesora no los recordaba, pero le mencionó que se los daría posteriormente en un informe.



"Nos hubiera gustado que fuera más proactiva y que entregue el informe ahora", respondió Milagros Salazar.



Cuando Simón quiso intervenir, la congresista de Fuerza Popular la calló.



"Disculpe, no le he dado la palabra. La dinámica es yo pregunto y usted, responde. (…) No me puede decir aquí, la señora Jessica Simón, que no le hemos hecho llegar los ejes temáticos (…). Aquí no le estamos preguntando nada que no se haya enviado en el documento y ustedes como directoras tienen la obligación de traer la información oportuna a esta comisión y no decir que no le hemos hecho llegar", indicó Milagros Salazar.



Simón intentó aclarar por qué no sabía los nombres, pero Milagros Salazar la volvió a callar: "No le permito (que hable)", concluyó en este video del pasado 22 de mayo.