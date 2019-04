Milagros Salazar: "Me reafirmo y digo que Keiko Fujimori es una presa política" | ENTREVISTA

Semana política muy movida. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski está detenido. El tema Las Bambas resuelto a medias. Y por si fuera poco, el gravísimo caso de los denominados ‘libros porno’ para los escolares. Por tal motivo, Trome conversó con la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, Milagros Salazar, de Fuerza Popular, quien va con todo.



Congresista Salazar, ¿cómo calificaría a este Gobierno?

Deficiente e incapaz, pues los indicadores dicen que no ha hecho absolutamente nada para generar bienestar en la población.



¿Le parece justa la detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski?

No, a mí no me parece justa, ya que hay una evidencia más de que la Fiscalía y el Poder Judicial están jugando en pared y políticamente. Además, se ha desbordado la función que les corresponde a los fiscales.



Pero las acusaciones del fiscal José Domingo Pérez son bastante sólidas…

Mire, yo he sido una de las congresistas que ha fustigado el actuar de Pedro Pablo Kuczynski en su momento por el abuso de la puerta giratoria, pero eso no significa que yo pierda objetividad. Los elementos para la prisión de diez días no tienen ningún sustento, ya sea por la edad, por el arraigo, por la posición económica, y no hay un criterio único del fiscal…



Por ejemplo…

A Keiko Fujimori le dicen que no tiene arraigo laboral y a Kuczynski lo mismo. Le dicen que tiene peligro de fuga a uno y al otro porque tiene familia no tiene peligro de fuga. También cuestiona que uno tiene casa alquilada y al otro que tiene dos casas. O sea, ¿cuál es el criterio?



¿Sigue insistiendo que Keiko está presa injustamente?

Sí, yo me reafirmo y digo que Keiko es una presa política.



PREMIER

La elección de Salvador del Solar como premier, ¿le pareció acertada?

Bueno, es la decisión del presidente, él tendrá que tomar los activos y los pasivos, pero, lamentablemente, cualquier decisión positiva o en contra va a afectar al país y lo que a nosotros nos toca es colaborar con el Ejecutivo en lo que nos corresponda, pero que no nos atribuyan una responsabilidad cuando ellos tienen incapacidad para gestionar las diferentes carteras ministeriales.



Pero Del Solar, ¿tiene capacidad política? Es decir, ¿usted lo ve con el perfil de un premier que necesita hoy el Perú?

No. He tenido las dos experiencias. Una en la reunión de nuestra bancada cuando fuimos invitados a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Habló de manera general, muy superficial, por momentos me pareció que estaba todavía en el rol de ministro de Cultura y luego habló del arte culinario, la alimentación, que estamos en el quinto lugar o en el segundo lugar, entonces yo dije: ‘¿Qué es esto?’. Y ante el Pleno no presentó metas claras y precisas para sacar adelante a nuestro país.



¿Cómo definiría la actuación del gobierno en el tema de Las Bambas?

Esa es una responsabilidad de ellos mismos, porque recuerden que cuando se inició todo este problema, el señor Martín Vizcarra era ministro de Transportes. Cuando se flexibilizó la carretera y la autorización local, regional y nacional ha sido en su Gobierno, y también de su amigo moqueguano, el ministro Edmer Trujillo.



LIBROS DE SEXO



Usted es presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, ¿qué comentario le merece los textos sobre sexo que se difunden para alumnos de segundo y tercer año de secundaria?

Es una aberración. Es terrible encontrar que el discurso del presidente, del premier y de su ministra, de una Educación sobre calidad en la enseñanza, se contradiga con estos contenidos que nosotros desde el 2016 hemos venido cuestionando, ya que hemos recibido diferentes denuncias y un grupo de ideología caviar, izquierdista o estas ONG que dicen que defienden a la mujer y no la defienden. Supuestamente suscribían que era ‘cucufatería’, que era religioso, y esto no tiene nada que ver con la religión. Yo estoy de acuerdo en que debe haber un derecho tanto para el hombre como la mujer, pero no estoy de acuerdo si yo voy a utilizar este supuesto ‘enfoque de género’ para direccionar a aspectos o conductas sexuales que no educan, que más bien distorsionan a nuestros niños.



Meche Cabanillas dice que es pornografía, ¿comparte esa opinión?

Sí, comparto esa opinión. Los links están ahí y cualquiera puede darse cuenta que sí.



Los defensores del llamado ‘enfoque de género’ en la currícula escolar aseguran que lo que se busca es la igualdad entre hombre y mujer y la no discriminación. ¿Qué tiene que decir?

Nosotros decimos que tiene que haber igualdad entre el hombre y la mujer, queremos proteger a las mujeres de los embarazos adolescentes, queremos proteger del VIH, de las enfermedades de transmisión sexual, pero con esos contenidos ¿vamos a garantizar la igualdad o vamos a garantizar los no embarazos adolescentes? Más bien estamos promoviendo el embarazo adolescente, porque decimos que ahora ‘está de moda’ tener el sexo anal y hacer sexo en grupo. Entonces, eso ¿es educación? No. Esa es una distorsión y una aberración.



¿Van a interpelar a la ministra Flor Pablo, pese a que ella tiene solo un mes en el cargo?

Vamos a interpelar no a la persona, sino a la política nacional de Educación. Eso es lo que está en juego, no es la persona, es la política nacional y la ministra. No es correcto lo que ella dice, porque afirma que tiene un mes. No tiene un mes. En el Minedu (Ministerio de Educación) ella tiene 15 años y ha ejercido un cargo importante, la Dirección Nacional de Lima Metropolitana, que es la más fuerte, la más grande, y también ha sido la encargada de educación básica regular. Allí están los textos de secundaria, ¿qué hizo ahí? ¿No se enteró?



ENCUESTAS

¿Por qué cree que el presidente está bajando en las encuestas?

Porque la ciudadanía ya no se come el cuento de la banderita de la lucha contra la corrupción, pues el presidente tiene 46 denuncias y muchos indicios de su relación directa o indirecta con Odebrecht.



Pedro Cateriano me dijo hace unas semanas que el fujimorismo y el aprismo buscan vacar al presidente para tapar las coimas y sobornos de Odebrecht ¿Qué tendría que responder?

Bueno, no tiene calidad moral para opinar.



Todos los días los peruanos somos víctimas de robos y asaltos, ¿qué podemos hacer?

Ese es el Gobierno que, lamentablemente, elegimos los peruanos. Se dijo que era el gobierno de lujo, que era el gobierno que iba a solucionar todos los problemas del país. No solamente es responsabilidad de los de PPK, sino también de Frente Amplio, de Nuevo Perú, que se unieron para votar por este gobierno, entonces que ellos asuman los activos y los pasivos.



¿Este es el peor Congreso de los últimos años en el Perú?

Siempre dicen eso, pero yo creo que no debemos meter a todos en el mismo saco. Hay muchos congresistas que trabajan, que sacan leyes, que fiscalizan y que apoyan al Ejecutivo en muchas leyes, pero eso no vende. Lo que venden algunos medios es el sensacionalismo, el espectáculo, la agresión y no vende todo lo que se puede hacer.



FISCALES

¿Respalda la labor que hacen los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela?

No, porque son sesgados. Hay un uso y abuso del poder que le ha conferido el pueblo y el juramento que ellos hacen a la hora de ejercer su profesión. Ellos primero apresan y después buscan el delito. Y eso no puede ser.



Alan García dice que a él durante 30 años lo investigan y no le encuentran nada, y que otros se vendieron y él no. ¿Le cree?

Bueno, es poco creíble lo que dice, pero tenemos que medir con la misma vara a todos. La presunción de la inocencia, que se lleve un proceso correcto y que se demuestre que verdaderamente es culpable.



Muchas gracias congresista Salazar, que se sepa la verdad y que caigan los corruptos…

Exacto, eso es lo que queremos todos.



Congresista Salazar, le soltaré algunos nombres y me dice, según su análisis, qué fortalezas tienen de cara al 2021

George Forsyth…

Impetuoso.



Jorge Muñoz…

La población confió en él, pero hasta ahora no hay resultados.



Salvador del Solar…

Un actor.



Julio Guzmán…

Un oportunista.



Antauro Humala…

Un soñador, ¿no?



Kenji Fujimori…

Un buen hijo.