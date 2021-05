Luego que Renzo Ibáñez, excandidato congresal del APRA, aseguró que el ‘Partido de la Estrella’ apoyará a la candidata presidencial Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones Generales; Rafael Zevallos Bueno, militante aprista, aclaró que su partido no tomará ninguna postura favorable respecto a Fuerza Popular por encima de Perú Libre en estos comicios.

“Los apristas siempre hemos optado por las opciones para salvar el sistema democrático. Y así buscar mediante los mecanismos de libertadores solucionar los problemas del país. El partido, según su propio comunicado, va a votar por Fuerza Popular”, indicó Ibáñez.

Ante estas declaraciones, el también precandidato presidencial del APRA, aseguró que no existe ningún comunicado oficial de la agrupación sobre un respaldo a Keiko Fujimori. “Quiero precisar que el partido no ha tomado una decisión orgánica respecto a estas elecciones presidenciales. Los militantes apristas estamos en la libertad de escoger por quién vamos a votar, no hay una decisión oficial del partido al respecto”, sostuvo.

Zevallos indicó que Ibáñez no es el Secretario General del partido para señalar que el APRA ha tomado una postura favorable por la candidata de Fuerza Popular. “No es que la posición del APRA sea neutral, sino que los militantes tienen la libertad de elegir a su candidato y eso se acordó en un plenario. Por mi lado, yo estoy meditando mi voto, quiero escuchar las propuestas de los dos candidatos. Quiero conocer el compromiso respecto a la democracia, la defensa de la libertad de expresión y la defensa de la propiedad privada”, expuso.

@APRA_Oficial no ha tomado decisión apoyar candidatura. Militantes puros y sinceros debemos escuchar, evaluar propuestas, compromisos candidatos para decidir. Defensa democracia, libertad expresión, propiedad privada es deber sin descanso luchar. @KeikoFujimori @PedroCastilloTe — Rafael Zevallos (@RafaelZevallo10) May 13, 2021

SEPA QUE

Rafael Zevallos Bueno fue precandidato presidencial del APRA. Perdió en las elecciones internas con Nidia Vílchez, quien representó al partido en estas elecciones, pero que desistió de participar por no inscribir casi todas sus listas parlamentarias.