En un acto que ha sido muy criticado por diferentes sectores, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se puso atrevida con hombres y mujeres de prensa que le hicieron preguntas sobre hechos controversiales que involucran al Gobierno del presidente Pedro Castillo. Esto sucedió en el Callao.

“Sus preguntas deben ser más proactivas, estamos diciendo todos los días (del programa de entrega de bonos) Yanapay Perú, que este 13 de septiembre empieza el apoyo económico a los más vulnerables, pero la prensa creo que esto no es de mayor importancia… La prensa sigue dando vueltas a las mismas preguntas, que no hacen bien a la sociedad”, precisó.

Esta reacción algo violenta de la también primera vicepresidenta de la República se dio luego de que se le pidiera su opinión sobre la visita de César Tito Rojas (miembro del Movadef) a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a unas fotos en las que el premier Guido Bellido aparece junto a imágenes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

‘BASTA, BASTA’

Boluarte agregó lo siguiente: “Dejemos de estar llevando agua para nuestro molino y no estar informando de manera adecuada a la sociedad… Basta, basta a los señores de la prensa, seamos proactivos, positivos, seamos pro patria peruana”.

Respecto al premier Bellido dijo que es él quien debe responder ‘donde, cómo y por qué se tomó la foto’ y sobre Tito Rojas indicó que el caso será investigado y caerán los responsables.

De otro lado, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) invitó al mandatario Castillo a firmar Declaraciones de Chapultepec y de Salta, donde se enarbolan los principios de respetar y promover las libertades de expresión y prensa.

OPINIONES

Karina Novoa: “Así que la señora Dina Boluarte no quiere preguntas incómodas. No se entera que los periodistas no somos sus títeres y menos sus chupamedias…”.

Mario Ghibellini: “A la señora (Dina Boluarte) hay que decirle que no es función de la prensa hermanarse con quienes ostentan el poder, sino más bien fiscalizarlos…”.